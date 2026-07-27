El diputado por Coahuila, Rubén Moreira, pide reforzar combate nacional contra la diabetes

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    El diputado por Coahuila, Rubén Moreira, pide reforzar combate nacional contra la diabetes
    Rubén Moreira presentó un punto de acuerdo para fortalecer las acciones de prevención, detección y atención de la diabetes en México. CORTESÍA

Propone acciones permanentes de prevención, atención médica y abasto de tratamientos para reducir complicaciones de la enfermedad

El diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a fortalecer la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de la Diabetes Mellitus mediante acciones permanentes orientadas a fomentar estilos de vida saludables, impulsar la activación física, ampliar la detección oportuna, promover el diagnóstico temprano y garantizar el seguimiento integral de las personas con mayor riesgo de padecer esta enfermedad.

Además, planteó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e IMSS-Bienestar intensifiquen las acciones de atención para pacientes con diabetes, aseguren el suministro oportuno de medicamentos e insumos para el monitoreo de glucosa y fortalezcan las medidas destinadas a evitar complicaciones asociadas.

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ALERTA POR EL AVANCE DE LA ENFERMEDAD

El legislador coahuilense advirtió que, de acuerdo con especialistas que participaron el pasado 4 de julio en la presentación de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), cerca de uno de cada cinco adultos mexicanos vive con diabetes, lo que confirma el crecimiento sostenido de este problema de salud pública.

Explicó que el Instituto Nacional de Salud Pública identifica a la obesidad como el principal factor que impulsa el incremento de la diabetes tipo 2, debido a que favorece la resistencia a la insulina y acelera el desarrollo del padecimiento cuando no existen estrategias preventivas eficaces.

Moreira Valdez señaló que el impacto de esta enfermedad también representa una fuerte presión para las instituciones públicas de salud, que cada año destinan miles de millones de pesos para atender a los pacientes y enfrentar complicaciones como insuficiencia renal, retinopatía diabética, enfermedades cardiovasculares y amputaciones.

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Añadió que la carga económica también recae sobre las familias, que con frecuencia deben cubrir gastos relacionados con traslados, alimentación especializada, cuidados permanentes y la compra de medicamentos cuando éstos no se encuentran disponibles en las instituciones públicas.

Finalmente, el coordinador parlamentario del PRI sostuvo que el derecho a la protección de la salud debe reflejarse en políticas públicas preventivas, eficaces y centradas en las personas, con el objetivo de contener el crecimiento de la diabetes y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

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