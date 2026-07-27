Refuerzan vigilancia en tramos peligrosos de Arteaga para prevenir accidentes y reducir velocidad

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    Refuerzan vigilancia en tramos peligrosos de Arteaga para prevenir accidentes y reducir velocidad
    La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores señaló que la vigilancia busca concientizar a los automovilistas, pese a tratarse de un tramo federal. ARCHIVO

El municipio de Arteaga mantiene operativos preventivos en los tramos carreteros de mayor riesgo para promover el respeto a los límites de velocidad y reducir accidentes

Con el objetivo de prevenir accidentes automovilísticos y concientizar a los conductores sobre los límites de velocidad, el municipio de Arteaga mantiene un despliegue constante de vigilancia en tramos viales considerados de alto riesgo.

La alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, destacó que la labor coordinada entre las distintas instituciones ha permitido brindar una atención oportuna y mejorar la seguridad vial en beneficio de los habitantes de la región.

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Sánchez Flores aclaró que, aunque la regulación de la vía compete al ámbito federal, la autoridad municipal mantiene presencia preventiva para persuadir a los automovilistas y operadores de transporte de carga a moderar su velocidad.

“Sí, este es un tramo federal. Este realmente le corresponde a Capufe y a la Guardia Nacional regular y sancionar el tema de la velocidad en este tramo, pero estamos ahí en presencia constante, sobre todo para concientización”, declaró la munícipe.

La edil señaló que la presencia visible de las corporaciones de seguridad en puntos estratégicos ayuda de manera directa a disuadir conductas de riesgo en la carretera.

“Y para que, al ver la presencia de alguna patrulla, puedan disminuir la velocidad a la que circulan. Sí hay presencia de patrullas tanto de la Guardia Nacional como del municipio, sobre todo en los kilómetros que hemos detectado que son más peligrosos”, explicó.

Asimismo, la alcaldesa enfatizó que las acciones de supervisión se intensifican cuando las condiciones climatológicas representan un peligro adicional para los automovilistas.

“Ahí tenemos presencia en tiempo de neblina o de lluvia. También realizamos los operativos carrusel correspondientes para que disminuyan su velocidad y evitar que ocurra un accidente”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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