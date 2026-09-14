El diputado por Coahuila, Rubén Moreira, propone comisión para investigar homicidios de diputados electos

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    El diputado por Coahuila, Rubén Moreira, propone comisión para investigar homicidios de diputados electos
    El diputado federal propuso crear una Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones de tres homicidios. CORTESÍA

El priista plantea dar seguimiento a tres expedientes y revisar las acciones de las autoridades ante los ataques contra legisladores

El diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez propuso ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados crear una Comisión Especial que dé seguimiento a las investigaciones por los homicidios de tres personas electas para integrar la LXVI Legislatura.

La iniciativa se plantea tras los asesinatos de Melesio Cuén Ojeda, Benito Aguas Atlahua y Zenyazen Escobar García, quienes fueron electos como diputados federales para la actual Legislatura.

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Durante su programa Con peras, manzanas y naranjas, en el que participó junto con los especialistas Mario Di Costanzo y Miguel Ángel Sulub, Moreira Valdez explicó que la propuesta fue presentada durante la semana pasada y busca establecer un mecanismo legislativo para conocer el avance de los tres casos.

La comisión tendría entre sus funciones revisar las acciones emprendidas por las autoridades responsables, dar seguimiento a las investigaciones, contribuir al esclarecimiento de los hechos y formular propuestas desde el ámbito legislativo para prevenir nuevas agresiones contra representantes populares.

PLANTEAN DAR SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES

En el programa, Di Costanzo y Sulub señalaron que las comisiones especiales están contempladas en la legislación y cuestionaron la falta de transparencia en torno a este tipo de mecanismos.

Previamente, durante una reunión de trabajo de la Jucopo, el coordinador de la bancada del PRI planteó al presidente de ese órgano legislativo, Ricardo Monreal Ávila, alcanzar los acuerdos necesarios para llevar la propuesta ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

En el documento presentado, Moreira argumentó que la gravedad de los homicidios requiere un mecanismo plural de seguimiento institucional que permita conocer las acciones de las autoridades competentes y establecer qué medidas puede impulsar el Poder Legislativo para prevenir nuevos hechos de violencia política.

El legislador sostuvo que la Cámara de Diputados no debe permanecer al margen de los asesinatos de personas que fueron electas por la ciudadanía para formar parte del órgano legislativo, particularmente cuando se trata de ataques con armas de fuego.

$!La propuesta deberá ser analizada por la Junta de Coordinación Política antes de llegar al Pleno.
La propuesta deberá ser analizada por la Junta de Coordinación Política antes de llegar al Pleno. CORTESÍA

“El asesinato de una persona legisladora no solo representa una pérdida irreparable, sino que también interrumpe la representación otorgada por la ciudadanía y afecta el funcionamiento de nuestra vida democrática”, afirmó.

BUSCAN MEDIDAS CONTRA LA VIOLENCIA POLÍTICA

El exgobernador de Coahuila reconoció que la violencia afecta al conjunto de la sociedad y requiere una respuesta integral del Estado, pero consideró que la Cámara de Diputados tiene una responsabilidad específica frente a las agresiones contra sus integrantes y quienes fueron electos para ocupar un escaño.

Por ello, hizo un llamado a las fuerzas políticas representadas en la Jucopo para construir los acuerdos que permitan llevar la propuesta al Pleno y definir la creación de la comisión.

De concretarse, el órgano legislativo daría seguimiento a los tres expedientes y analizaría las acciones emprendidas por las autoridades encargadas de las investigaciones, además de plantear posibles medidas desde el Congreso para fortalecer las condiciones de seguridad en el ejercicio de la representación popular.

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