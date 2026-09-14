El diputado por Coahuila, Rubén Moreira, propone comisión para investigar homicidios de diputados electos

La iniciativa se plantea tras los asesinatos de Melesio Cuén Ojeda, Benito Aguas Atlahua y Zenyazen Escobar García, quienes fueron electos como diputados federales para la actual Legislatura.

El diputado federal por Coahuila , Rubén Moreira Valdez propuso ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados crear una Comisión Especial que dé seguimiento a las investigaciones por los homicidios de tres personas electas para integrar la LXVI Legislatura.

Durante su programa Con peras, manzanas y naranjas, en el que participó junto con los especialistas Mario Di Costanzo y Miguel Ángel Sulub, Moreira Valdez explicó que la propuesta fue presentada durante la semana pasada y busca establecer un mecanismo legislativo para conocer el avance de los tres casos.

La comisión tendría entre sus funciones revisar las acciones emprendidas por las autoridades responsables, dar seguimiento a las investigaciones, contribuir al esclarecimiento de los hechos y formular propuestas desde el ámbito legislativo para prevenir nuevas agresiones contra representantes populares.

PLANTEAN DAR SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES

En el programa, Di Costanzo y Sulub señalaron que las comisiones especiales están contempladas en la legislación y cuestionaron la falta de transparencia en torno a este tipo de mecanismos.

Previamente, durante una reunión de trabajo de la Jucopo, el coordinador de la bancada del PRI planteó al presidente de ese órgano legislativo, Ricardo Monreal Ávila, alcanzar los acuerdos necesarios para llevar la propuesta ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

En el documento presentado, Moreira argumentó que la gravedad de los homicidios requiere un mecanismo plural de seguimiento institucional que permita conocer las acciones de las autoridades competentes y establecer qué medidas puede impulsar el Poder Legislativo para prevenir nuevos hechos de violencia política.

El legislador sostuvo que la Cámara de Diputados no debe permanecer al margen de los asesinatos de personas que fueron electas por la ciudadanía para formar parte del órgano legislativo, particularmente cuando se trata de ataques con armas de fuego.