Región Carbonífera: Denuncia Ferronales saqueo por banda de ministeriales

Los denunciantes entregaron videos y testimonios de los guardias de seguridad para demostrar la supuesta participación de elementos de la Fiscalía regional en el robo a los vagones ferroviarios.

Una banda de saqueadores de vagones, presuntamente integrada por policías estatales de la Región Carbonífera, fue denunciada en Palacio Rosa por directivos de Ferrocarriles de México .

Los empresarios afectados dijeron que los latrocinios ya se hicieron del conocimiento del delegado regional, Diego Garduño Guzmán, y que éste se comprometió a resolver este espinoso asunto.

Los directivos de Ferronales fueron atendidos en la sede del Gobierno del Estado y también se les prometió actuar con mano dura, porque en Coahuila el que la hace la paga.

La banda de saqueadores ha obtenido un millonario botín en sus incursiones delictivas y los videos demuestran un “modus operandi” que burla los horarios de vigilancia.

La investigación aún está en curso...

YERRO TRAS YERRO

Un burro puede que trote con caballos durante un buen tiempo, pero al final rebuzna, decía el abuelo, allá en el valle de Zacatecas.

Y precisamente eso es lo que dicen sus críticos que le pasó a Fernando Rodríguez, dirigente estatal del partido México Avante.

Fernando le jugó al vivo y se apropió de una curul perteneciente al Partido del Trabajo solo por haber sido electo suplente de Tony Flores, a pesar de su renuncia a este organismo político.

El abogado aprovechó un posible vacío técnico para incorporarse al Congreso local, luego de 4 faltas injustificadas de Flores Guerra, del que fue designado suplente, cuando era del PT.

La legalidad finalmente se impuso y ya se le ordenó dejar la curul a su verdadero propietario, por lo que el político castañense ya no se presentará a cobrar el resto del año.

El líder político perdió el asiento en el congreso local y su partido perdió el registro electoral por falta de votantes.

Fernando regresará a la recua, aunque lo vivido temporalmente en grandes ligas nadie se lo quita.

YA SE VA

La ausencia del delegado nacional de Morena en Coahuila, Jorge Gaviño, en la reunión del pasado sábado de la clase política de la 4T en Ramos Arizpe, parece que tiene una buena causa.

Fuentes cercanas afirman que Gaviño Ambriz está próximo a ser designado por la presidenta Claudia Sheinbaum como director de Comunicación Social de la Presidencia de la República.

El nombramiento no es cosa menor, pues reforzará su cercanía institucional con Sheinbaum Pardo y el resto del gabinete federal.

Aunque dicen que del plato a la boca...