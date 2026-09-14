Destaca alcalde Tomás Gutiérrez respaldo estatal para obras en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde Tomás Gutiérrez Merino atribuyó a la coordinación con el Gobierno de Coahuila parte de los avances que registra Ramos Arizpe en materia de seguridad, infraestructura, desarrollo urbano y atención social, ante el crecimiento habitacional e industrial del municipio. Durante un balance de las acciones realizadas, el edil señaló que el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas ha sido determinante para concretar obras y programas, así como para definir proyectos relacionados con las necesidades que plantea la expansión de la ciudad.

“En cada obra y en cada programa hemos contado con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez. Él ha sido muy generoso y, a la vez, nos ha orientado mucho. La experiencia que tiene de gobierno le ha permitido tener una visión más amplia para el desarrollo de proyectos y programas”, afirmó. Gutiérrez Merino sostuvo que la coordinación entre ambas administraciones permite sumar capacidades y atender distintos frentes del municipio, particularmente en las zonas que registran un mayor crecimiento. SEGURIDAD Y EXPANSIÓN URBANA En materia de seguridad, el alcalde destacó la operación del Centro de Control y Comando (C2), así como la red de 360 cámaras de videovigilancia, cuya instalación contó con apoyo del Gobierno estatal. Añadió que el trabajo conjunto con la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las corporaciones de la región permite reforzar los operativos, mantener presencia en colonias y áreas industriales y mejorar los tiempos de respuesta ante situaciones de emergencia. El crecimiento urbano también forma parte de los asuntos que se atienden de manera coordinada. Gutiérrez Merino explicó que la expansión habitacional hacia el poniente y el desarrollo industrial en el oriente obligan a planear nuevas acciones para ordenar el crecimiento y atender las necesidades que surgirán en los próximos años.

“Trabajamos en una misma dirección y esa coordinación nos permite hacer más, atender mejor a nuestra gente y construir un Ramos Arizpe con mayor proyección”, expresó. AMPLÍAN ACCIONES EN SECTORES SOCIALES En el ámbito social, el presidente municipal resaltó el trabajo conjunto entre el DIF Ramos Arizpe, encabezado por su presidenta honoraria, Teresita Escalante Contreras, y el DIF Coahuila, que preside Liliana Salinas Valdés. De acuerdo con el alcalde, esta colaboración busca ampliar la atención para personas con discapacidad, adultos mayores y familias en condiciones de vulnerabilidad.

Entre las obras actualmente en desarrollo se encuentra un centro de atención para personas con problemas de adicciones, además de trabajos de rehabilitación y mejoramiento en plazas públicas y otros espacios comunitarios. Gutiérrez Merino mencionó como ejemplo la intervención realizada en la Plaza de Huanusco y los trabajos efectuados en un sector de Analco II, a los que se suman acciones en comunidades rurales. “Estamos trabajando en diversos sectores del municipio para llevar más obra y servicios a la comunidad”, señaló. El Alcalde afirmó que la administración municipal busca mantener el ritmo de las obras y programas durante los próximos años, con una estrategia enfocada en acompañar el crecimiento de Ramos Arizpe. “Recibí un municipio estable y sólido, y así lo voy a dejar: con mayor proyección, visión y proyectos que puedan seguir fortaleciéndose. Para lograrlo tenemos un buen plan, un gran equipo y la suma de esfuerzos con el Gobierno del Estado”, puntualizó.

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