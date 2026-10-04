Accidente múltiple deja como saldo un muerto y varios heridos, en Ramos Arizpe
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Otro accidente en el libramiento Norponiente ha cobrado la vida de una persona, debido a las humedad del asfalto
Una persona perdió la vida y otra resultó lesionada luego de que tres camionetas fueran impactadas por un tráiler que presuntamente no logró detener su marcha cuando circulaba por el libramiento Norponiente, en Ramos Arizpe, Coahuila.
El accidente se registró cerca de las 5:00 de la tarde en el kilómetro 49 del libramiento, donde se requirió la presencia de elementos de Bomberos y Protección Civil de Ramos Arizpe para atender a los involucrados y realizar las labores de rescate.
Entre los vehículos afectados se encontraba una camioneta Dodge Nitro de color gris, con placas FYW-716-C, en cuyo interior fue localizada una persona sin vida y otra más lesionada.
La persona lesionada recibió atención por parte de los cuerpos de emergencia y posteriormente fue trasladada en ambulancia al Hospital Ixtlero para recibir atención médica.
En otra de las unidades, una Chevrolet Tahoe con matrícula de Texas XWH-9266, fueron valoradas Alma Elizabeth Cristan Gutiérrez, de 63 años de edad, y Nohemí Flores Guerrero.
Alma Elizabeth Cristan Gutiérrez fue trasladada a la clínica del ISSSTE, mientras que Nohemí Flores Guerrero fue llevada a una clínica privada. Ambas fueron trasladadas en ambulancias de la empresa Life Support.
De acuerdo con los primeros informes, el accidente ocurrió cuando un tráiler de cabina blanca circulaba de norte a sur y, aparentemente, no logró detenerse a tiempo debido a una larga fila de vehículos que se había formado como consecuencia de otro accidente registrado previamente.
El tractocamión terminó impactando por alcance a tres camionetas que se encontraban detenidas de manera momentánea sobre la vialidad.
Debido a la fuerza del impacto, dos de las camionetas fueron arrastradas varios metros, mientras que la Dodge Nitro fue proyectada contra otro tráiler que se encontraba en la zona.
El accidente generó complicaciones en la circulación en ambos sentidos del libramiento, por lo que fue necesaria la intervención de las autoridades para realizar las diligencias correspondientes y permitir el levantamiento del cuerpo de la persona fallecida.
Los cuerpos de emergencia permanecieron en el lugar mientras se efectuaban las maniobras de rescate y se atendía a las personas involucradas en el accidente.