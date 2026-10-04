Accidente múltiple deja como saldo un muerto y varios heridos, en Ramos Arizpe

Una persona perdió la vida y otra resultó lesionada luego de que tres camionetas fueran impactadas por un tráiler que presuntamente no logró detener su marcha cuando circulaba por el libramiento Norponiente, en Ramos Arizpe, Coahuila.

El accidente se registró cerca de las 5:00 de la tarde en el kilómetro 49 del libramiento, donde se requirió la presencia de elementos de Bomberos y Protección Civil de Ramos Arizpe para atender a los involucrados y realizar las labores de rescate.

Entre los vehículos afectados se encontraba una camioneta Dodge Nitro de color gris, con placas FYW-716-C, en cuyo interior fue localizada una persona sin vida y otra más lesionada.

La persona lesionada recibió atención por parte de los cuerpos de emergencia y posteriormente fue trasladada en ambulancia al Hospital Ixtlero para recibir atención médica.

En otra de las unidades, una Chevrolet Tahoe con matrícula de Texas XWH-9266, fueron valoradas Alma Elizabeth Cristan Gutiérrez, de 63 años de edad, y Nohemí Flores Guerrero.

Alma Elizabeth Cristan Gutiérrez fue trasladada a la clínica del ISSSTE, mientras que Nohemí Flores Guerrero fue llevada a una clínica privada. Ambas fueron trasladadas en ambulancias de la empresa Life Support.