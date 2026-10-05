POLITICÓN: ‘Oferta de saliva’ de CIESA por AHMSA colapsa este viernes

I. MIGRACIÓN DIGITAL El registro de líneas telefónicas celulares, que el Gobierno de la República ha impuesto y tiene como fecha límite para realizarse el último día de este año, ha provocado un fenómeno previsible: todo el que puede está contratando una línea adicional con base en Estados Unidos. Lo curioso del asunto es que entre los primeros que han optado por esta modalidad se encuentran prominentes figuras del partido que encabeza Ariadna Montiel Reyes. Mucho discurso en defensa de la soberanía, mucha condena en contra del “injerencismo extranjero”, mucho respaldo a las políticas de la cuarta transformación, pero por si acaso... II. OCULTÁNDOSE Resulta claro, incluso para el observador más distraído, que ni siquiera los morenistas confían en que el registro de líneas no será utilizado como instrumento de espionaje, tal y como se ha denunciado de forma reiterada por parte de la oposición. ¿O qué otra explicación puede haber ante el número cada vez mayor de figuras políticas del oficialismo que están usando líneas telefónicas extranjeras?

III. CUENTA ATRÁS Arranca –ooootra vez– una semana decisiva para el futuro de Altos Hornos de México, pues este viernes vence el plazo otorgado por la jueza Ruth Haggi Huerta para que se depositara la garantía de seriedad. Para sorpresa de nadie, mientras se agotó la primera mitad de dicho plazo, tan sólo surgieron nuevas y mayores dudas en torno a la oferta que José Arturo Domínguez Arteaga realizó en la sesión de subasta, pero que desde el principio fue solamente de saliva. Con los días se ha confirmado la sospecha principal: que el representante de CIESA actúa sólo como prestanombres –aunque él lo niegue– de un fondo de inversión estadounidense. IV. FACTURAS Pero, como quedó claro desde el principio, los presuntos socios de Domínguez Arteaga no mostraron nunca la convicción necesaria como para poner dinero real sobre la mesa y hoy casi nadie confía en que de aquí al viernes la historia dará un giro que permita decir que, finalmente, este barco llegará a buen puerto. Así que los próximos días, según se ve, deberán servir sobre todo para definir quién va a pagar los platos rotos de este episodio.

V. POZOS AJENOS Nos cuentan que Iván José Vicente García, gerente general de Aguas de Saltillo, trae entre manos un asunto que podría dar mucho de qué hablar. La justicia federal resolvió la demanda interpuesta por los dueños del predio San Lucas, una propiedad privada en Ramos Arizpe donde Agsal opera siete pozos. Según la resolución, la empresa no acreditó haberlos notificado antes de ocupar parte del terreno. Ahora deberá devolver las cosas a su estado anterior o reparar el daño si lo primero resulta imposible. Lo interesante vendrá al ponerle precio. La empresa sabe cuánto cobra por el agua; falta conocer cuánto le costará haber usado un terreno sin pactar primero con sus dueños. VI. CUENTA PENDIENTE Nos cuentan que la reparación podría alcanzar varias decenas de millones de pesos. Es una estimación, no una cantidad fijada por la justicia, pero explica por qué habrá que seguirle la pista. Aguas de Saltillo deberá aclarar quién autorizó las obras y cómo atenderá el fallo. Lo interesante será ver si, además de calcular el costo completo, explican quién dejó crecer el problema. Porque cuando llegue la cuenta habrá muchos dispuestos a pagar con dinero de la empresa y pocos a recordar quién dio la orden.

VII. CÓNCLAVE MUDO El cónclave morenista del fin de semana en Ramos Arizpe despejó muy pocas dudas, sobre todo porque Jorge Gaviño y los tres senadores coahuilenses de Morena decidieron no asistir. Afuera, sin embargo, el tablero empieza a llenarse: Tony Castro apunta a repetir como candidato; Javier Borrego se registró, según cuentan, y Aída Mata suena para el Distrito 2. Nos dicen que Alejandra Salazar podría buscar una federal; también habrá que seguir las decisiones de Cintia Cuevas y Alberto Hurtado, mencionados en la ruta municipal. El problema para Morena será acomodar ambas carreras. Porque algunos quieren conservar su silla y otros necesitan que alguien se levante.

VIII. YA CERRÓ Con el registro federal cerrado, viene el trabajo menos público de Morena: acomodar a quienes quieren repetir y a los que buscan entrar. Las diputaciones y las alcaldías se negocian en mesas distintas, pero los aspirantes son los mismos. Registrarse en una pista puede servir para abrirse paso en otra, compensar una derrota interna o pedirle a alguien que deje de estorbar. Ahí se verá cuánto pesa cada aspirante y quién tiene con qué negociar. Después vendrá la encuesta... muy seria y muy científica, dicen.