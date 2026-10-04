Coahuila se corona campeón femenil en el Nacional de Softbol SNTSS Durango 2026

La representación de la Sección XII Coahuila hizo historia al conquistar el campeonato de la rama femenil en el Primer Torneo Nacional de Softbol SNTSS Durango 2026, luego de imponerse en la final ante Sinaloa, equipo que había llegado invicto a la definición por el título. La novena coahuilense superó el último compromiso del torneo para convertirse en las primeras campeonas femeniles de esta competencia organizada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), en una edición que reunió a representaciones de distintas secciones del país.

El certamen se desarrolla en la ciudad de Durango y comenzó formalmente el pasado 2 de octubre, con una edición que tiene un significado especial para la organización sindical, al recordar el campeonato nacional de softbol que Durango consiguió en 1993.

Tres décadas después de aquella conquista, el torneo volvió a colocar a Durango como escenario de una competencia nacional que busca impulsar la práctica deportiva, la convivencia y la fraternidad entre los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social representados por las diferentes secciones. En la final femenil, Coahuila se encontró con una selección sinaloense que había mantenido el paso perfecto durante el torneo y llegó sin conocer la derrota al encuentro por el campeonato. La Sección XII, sin embargo, logró superar ese último obstáculo y quedarse con el título. El campeonato fue reconocido por la Sección XVI Durango, anfitriona del torneo, que felicitó a las jugadoras coahuilenses por el resultado y destacó el esfuerzo mostrado durante los partidos. La conquista representa también un resultado relevante para la Sección XII Coahuila, que pasó a formar parte de la historia de la primera edición de un torneo que busca fortalecer el softbol entre los trabajadores del SNTSS. El certamen fue impulsado por el doctor Rafael Olivos Hernández, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS, junto con los liderazgos regionales, con el propósito de fomentar el deporte y generar espacios de convivencia entre las distintas representaciones sindicales.

Mientras la novena femenil de Coahuila ya puede presumir el campeonato nacional, la delegación estatal todavía tiene un pendiente por resolver en la rama varonil. La representación coahuilense disputará la final masculina frente a Chihuahua, por lo que el estado mantiene la posibilidad de cerrar el torneo con campeonatos en ambas ramas. Hasta el momento, el duelo por el título varonil todavía está pendiente. Así, Coahuila ya aseguró el primer campeonato femenil en la historia del Nacional de Softbol SNTSS, después de superar en la final a una Sinaloa que había llegado invicta, mientras la novena varonil buscará completar la jornada ante Chihuahua.

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