$!En Coahuila, se disparan los suicidios hasta 63.1% en una década

En un lapso de diez años, los suicidios en Coahuila registraron un incremento de 63.14 por ciento, al pasar de 192 casos en 2016 a 314 al cierre de 2025. Este crecimiento supera el ritmo de aumento poblacional en el estado, estimado en 30 por ciento.

La doctora Valeria Soto Mendoza, investigadora y especialista en salud mental de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), dio a conocer las cifras y señaló la importancia de investigar las distintas dimensiones de la salud mental en la entidad, a fin de comprender el fenómeno y desarrollar estrategias para atenderlo. De acuerdo con los datos recopilados por la investigadora para sus estudios académicos, el registro anual muestra una tendencia general al alza.

En 2016 se contabilizaron 192 suicidios; en 2017, la cifra aumentó a 215; en 2018 llegó a 248 y en 2019 se registraron 261 casos. Para 2020, el número ascendió a 273 suicidios y en 2021 alcanzó los 293. En 2023 continuó la tendencia ascendente, con 313 casos, mientras que 2024 presentó un comportamiento atípico, al registrar una disminución a 284.

Sin embargo, en 2025 se produjo un nuevo repunte, con 314 suicidios, la cifra más alta del periodo analizado. SE AGRAVA SALUD MENTAL E INTENTOS DE SUICIDIO A las cifras de suicidios consumados se suma el registro de la Secretaría de Salud, cuyos hospitales y clínicas atienden a un promedio de 300 personas al año por intentos de suicidio.

Tan sólo en 2026, hasta la tercera semana de septiembre, se contabilizaron 212 intentos de suicidio. Además, se diagnosticaron 2 mil 206 casos de depresión en Coahuila. En el contexto global, Soto Mendoza señaló que más de mil millones de personas padecen trastornos de salud mental. A nivel mundial, el 4.4 por ciento de la población presenta trastornos de ansiedad, mientras que el 5.7 por ciento de los adultos vive con depresión.

Esta prevalencia también se refleja en Coahuila, en distintos grupos de edad y niveles de ingreso, e incluso entre los propios trabajadores del sector salud. Ante la tendencia al alza de los suicidios en la entidad, la especialista de la UAdeC planteó la necesidad de desarrollar estrategias desde el ámbito académico que puedan traducirse en herramientas comunitarias, con el propósito de que la población cuente con recursos para afrontar los problemas de salud mental y alcanzar una vida plena.