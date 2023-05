El hombre que cayó 13 metros en el Teatro de la Ciudad de Saltillo y sobrevivió

El sábado 22 de abril de 1989, en la función de las 18:00 horas, Juan Carlos protagonizó un acto que no formaba parte del show presentado por el Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo : convertirse en un proyectil humano.

No había humo, nada se quemaba. Aquello era polvo de un plafón desplomado.

Después de unos segundos se pudo ver con claridad. El extintor que un alumno llevó corriendo hasta la tercera butaca de la fila B , no serviría de nada.

Tenía 18 años, y a tres amigos manipulando las luces del escenario desde el techo falso del inmueble. ¿Qué lo detenía para ir con ellos?

LA SUBIDA

Juan Carlos acabó su primera intervención (que sería la única), tomó su mochila y se encaminó a una escalera metálica ubicada al fondo del teatro. Nunca había subido, pero durante los ensayos vio cómo sus amigos se iban por ahí.

La escalera debía treparse, su verticalidad obligaba a escalar cada peldaño usando todas las extremidades. Inevitablemente, volteó hacia abajo. “Qué alto está esto”, pensó.

Estando en la cima caminó por una plataforma de metal que tenía un barandal del mismo material.

Había poca luz, pero entre las sombras vislumbró a David Villarreal, José De Nigris y Alberto Del Bosque, los amigos con los que planeaba reunirse en las alturas.

Lograrlo era más complejo de lo que parecía. El barandal guía se acabó. El camino no estaba claro, podía verlos, pero no estaba seguro de cómo llegar hasta ellos.

LA PAUSA

Mientras resolvía cómo seguir avanzando en la oscuridad, Juan Carlos aprovechó un hueco con vista privilegiada hacia abajo. Podía ver a su novia en escena.

Luisa Castilla, con quien recién cumplía un año de noviazgo, integró el grupo de bailarinas que en ese momento presentó “Take me to your heart” de Rick Astley.