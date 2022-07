Lo que debió ser un evento memorable, lo fue, aunque no de la forma en que se esperaba.

Pero esto no ocurrió en aquella inauguración de la Feria de Saltillo. Cuando los cuatro voladores se lanzaron al vacío su caída no fue paulatina.

Desde abajo, la multitud de personas no quitó la vista de aquellos jóvenes que en la cabeza llevaban un casquete, también adornado con flores de papel y espejos.

La gente gritó y buscó retirarse del lugar. Como médico, Jorge se aproximó a los voladores para ver su estado. Tres ya estaban muertos, el sobreviviente se contorsionaba de dolor y antes de desvanecerse, dijo, “dónde vine a caer”.

Cuando logró bajar, el caporal hizo notar su conmoción con los ojos aterrorizados y los labios pálidos. Enseguida, al lugar arribaron dos ambulancias, soldados, policías y los organizadores del evento.

Al día siguiente, el caporal comentó a un reportero: “este percance nos pasó porque el palo no era de palo y la gallina no fue bien muerta”. Se refería a que un día antes de volar se debe realizar un ritual muy preciso, mismo que esa vez no se llevó a cabo adecuadamente.

Esto consiste en degollar una gallina y rociar la sangre sobre la base del poste. Luego, enterrar el ave en el fondo del pozo donde se planta el palo. Sin embargo, el sábado previo a la inauguración estuvo lloviendo y todo eso se hizo de prisa. Además, el palo era más bien un mástil de hierro.

Por otro lado, la teoría de la gente local era que la humedad de las cuerdas fue la causante de que los voladores cayeran de forma tan abrupta.

Guicho fue el único sobreviviente de los cuatro caídos. Hasta la última vez que se supo de él, en 2008, vivía con su madre en una choza ubicada en la zona arqueológica de Tajín, entre los plantíos de vainilla.

Aquella visita a la capital coahuilense le transformó la vida, después del accidente quedó paralítico.

Hasta ahora los voladores de Papantla siguen siendo un atractivo de las ferias mexicanas. Su acto, catalogado por muchos como un acto de valentía, cautiva a chicos y grandes al ver al hombre emprender un vuelo de pájaro. Sí, también han vuelto a presentarse en Saltillo.

El ritual debe seguirse al pie de la letra. De no ser así, se puede disgustar a los dioses e invocar a una tragedia. O al menos eso se piensa que pudo haber llevado a la muerte a los voladores que visitaron Saltillo por primera vez. Eso, o el Saltillo siempre fiel con sus lluvias durante la realización de la feria.

*Con información de Javier Villarreal Lozano, Jorge Fuentes Aguirre y Archivo Municipal de Saltillo.