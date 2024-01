El INE ya tiene credencial para personas no binarias en Coahuila

El trámite en credenciales de elector en el Instituto Nacional Electoral (INE), para personas que se reconocen como no binarias se puede realizar incluso cuando el acta de nacimiento no haya sido modificada.

Cabe mencionar que una persona no binaria significa que no se identifica dentro de uno de los dos sexos establecidos de manera oficial. Una persona no binaria no se identifica como hombre ni como mujer.

Para solicitar que se reconozca la identidad no binaria ante el INE se requiere de tres pasos. El primero es tramitar una nueva credencial para votar.

El segundo paso es manifestar que es una persona no binaria. Y, por último, en el campo de sexo se pondrá una letra X.

Si en el acta de nacimiento se reconoce como persona no binaria, entonces se modificarán los datos registrales de tu credencial, como son la clave de elector y CURP.

En caso contrario, en el que el acta de nacimiento no esté modificado, solo se incluirá una X en el campo de sexo.

EL DERECHO A LA IDENTIDAD

Aunque la campaña para la modificación ha tomado fuerza este inicio de año, fue el 27 de febrero de 2023 que los consejeros del INE aprobaron modificar la identidad de género “sin más verificación que la decisión soberana de cada quien”, como lo indicó Ciro Murayama, presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores.

Lo anterior en acatamiento a sentencias de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Durante la aprobación se indicó que si el sexo de la persona es hombre o mujer, un dato biológico lo definirá su acta de nacimiento y así se registrará, pero al identificarse podrá decir que su identidad de género es no binaria.

Las personas que deseen cambiar el sexo en su acta de nacimiento deberán recurrir a otras instancias.

El cambio en la credencial de elector obedece a la democracia inclusiva.

Cabe recordar que este 1 de enero inició el proceso electoral en Coahuila para la renovación de alcaldes, por lo que será la primera vez que el padrón contará con una nueva categoría en el apartado de sexo.