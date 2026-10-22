El lenguaje secreto de los felinos: ¿qué intenta decirte tu gato?

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    El lenguaje secreto de los felinos: ¿qué intenta decirte tu gato?
    Un mapa acústico explica cómo la ciencia del comportamiento felino clasifica las vocalizaciones de las mascotas para mejorar su bienestar y la convivencia en el hogar. UNSPLASH

Estos son los diez sonidos característicos que emiten los gatos y su significado emocional o físico, desde señales de afecto hasta advertencias de estrés

Aunque durante mucho tiempo se ha considerado a los gatos como mascotas misteriosas e independientes, expertos en comportamiento felino señalan que sus vocalizaciones son un sofisticado sistema de comunicación diseñado para interactuar con su entorno y, de forma muy especial, con los seres humanos. Desde el reconfortante ronroneo hasta el sutil trino, cada sonido emite una señal precisa sobre su estado emocional y físico.

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A continuación, analizamos los principales sonidos del repertorio felino y sus significados:

Sonidos de afecto y tranquilidad

Ronroneo: Es una de las expresiones más conocidas. Principalmente expresa bienestar, tranquilidad y afecto hacia sus cuidadores, aunque también puede utilizarse como un mecanismo de autorregulación para relajarse o aliviar el dolor.

Suspiro: Se produce mediante una exhalación suave que indica relajación profunda y confianza. Ocurre con frecuencia cuando el felino se siente completamente cómodo y seguro al lado de su humano.

Trino: Un sonido corto y agudo utilizado frecuentemente como saludo, para mostrar emoción o para captar la atención de manera amigable.

Ronquido: Ocurre habitualmente cuando el gato se encuentra en una fase de sueño profundo y está totalmente relajado, un comportamiento normal en muchos ejemplares.

$!El lenguaje secreto de los felinos: ¿qué intenta decirte tu gato?

Comunicación directa y llamadas de atención

Maullido: Es la forma principal de comunicación que el gato ha desarrollado para interactuar con las personas. Sus significados son variados e incluyen saludos, solicitudes de comida, atención o peticiones concretas.

Señales de alerta, molestia o estrés

Bufido: Funciona como una clara señal de advertencia. El gato lo utiliza cuando se siente amenazado, incómodo o en peligro.

Gruñido: A diferencia del bufido, es un sonido más grave y prolongado que expresa molestia directa o miedo.

Resoplido: Consiste en una pequeña expulsión de aire que denota ligera molestia o desagrado ante una situación particular.

Aullido: Es una vocalización mucho más larga e intensa que el maullido común. Suele indicar un estado de estrés elevado, dolor físico o encontrarse en periodo de celo.

Instinto de caza y excitación

Cacareo: Un sonido rápido y repetitivo que emiten típicamente al observar aves u otras presas a través de ventanas. Refleja una combinación de excitación instintiva y frustración al no poder alcanzar su objetivo.

Comprender la acústica felina permite a los propietarios descifrar las necesidades de sus mascotas, mejorando la convivencia diaria y garantizando su bienestar integral.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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