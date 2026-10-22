Terror y espacios insólitos: El cine de culto invade Saltillo en el Festival Ánimas del Desierto 2026

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    Terror y espacios insólitos: El cine de culto invade Saltillo en el Festival Ánimas del Desierto 2026
    El Patio del Centro Cultural Casa Purcell será escenario de la proyección de Drácula (1992), dirigida por Francis Ford Coppola, el viernes 30 de octubre, en una función que combinará el terror gótico con el ambiente histórico de este recinto cultural. ARCHIVO

El Festival Ánimas del Desierto 2026 ofrecerá cinco funciones gratuitas de cine de terror y culto en espacios emblemáticos de Saltillo, del 23 al 30 de octubre

La magia del séptimo arte y el misterio de las tradiciones de octubre se apoderan nuevamente de la capital coahuilense. Como parte de las más de 75 actividades del Festival Ánimas del Desierto 2026 organizado por el Municipio de Saltillo y el Instituto Municipal de Cultura, regresa una de las propuestas más esperadas por los amantes del séptimo arte y lo paranormal: el Ciclo de Cine de Terror Clásico e Intervención de Espacios Vol. 6.

Bajo la presentación del colectivo ArteagaGrindhouse y la coordinación de José Luis Elizalde, este ciclo transforma recintos icónicos, escenarios al aire libre y rincones históricos de la ciudad en auténticas salas cinematográficas para ofrecer una experiencia inmersiva y escalofriante.

La Sociedad Astronómica de Saltillo invita a mirar al cielo y pensar con rigor en sus próximos eventos

Todas las funciones están programadas a las 20:30 horas y contarán con acceso gratuito:

Ghostbusters (1984)

Dirección: Ivan Reitman

Cuándo: Viernes 23 de octubre

Sede: Estación de Bomberos 6 (Carr. Saltillo - Torreón)

El atractivo: Arrancar el ciclo con comedia, fantasía y espectros en el singular e idóneo escenario de una estación de bomberos real.

El Espinazo del Diablo (2001)

Dirección: Guillermo del Toro

Cuándo: Sábado 24 de octubre

Sede: Auditorio Víctor Arámbula (Blvr. Gral. Francisco Coss 1324, Topochico)

El atractivo: El suspenso gótico del aclamado director mexicano llega a un espacio emblemático sobre el bulevar Coss.

Killer Klowns from Outer Space (1988)

Dirección: Stephen Chiodo

Cuándo: Martes 27 de octubre

Sede: Auditorio al aire libre del Parque Ecológico El Chapulín

El atractivo: La combinación perfecta de cine B, alienígenas y humor negro proyectada bajo las estrellas en medio de la naturaleza.

$!La Arena Pavillón del Norte será sede de la proyección de Santo vs. las Mujeres Vampiro (1962), dirigida por Alfonso Corona Blake, el miércoles 28 de octubre, en una función que reunirá el cine de culto mexicano y la tradición de la lucha libre.
La Arena Pavillón del Norte será sede de la proyección de Santo vs. las Mujeres Vampiro (1962), dirigida por Alfonso Corona Blake, el miércoles 28 de octubre, en una función que reunirá el cine de culto mexicano y la tradición de la lucha libre. ARCHIVO

Santo vs. las Mujeres Vampiro (1962)

Dirección: Alfonso Corona Blake

Cuándo: Miércoles 28 de octubre

Sede: Arena Pavillón del Norte (Ayuntamiento #1850, Col. Bellavista)

El atractivo: Una cita imperdible con el cine de culto mexicano proyectado en la emblemática arena de lucha libre local.

Drácula (1992)

Dirección: Francis Ford Coppola

Cuándo: Viernes 30 de octubre

Sede: Patio del Centro Cultural Casa Purcell

El atractivo: La magistral adaptación gótica cerrará la experiencia cinematográfica en la arquitectura de un centro cultural histórico.

LLEGA TEMPRANO

La entrada a las funciones es totalmente gratuita. Se sugiere a los asistentes llegar con anticipación debido al cupo limitado de cada sede y llevar sus botanas favoritas sin olvidar mantener limpios los recintos.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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