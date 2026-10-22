Terror y espacios insólitos: El cine de culto invade Saltillo en el Festival Ánimas del Desierto 2026

La magia del séptimo arte y el misterio de las tradiciones de octubre se apoderan nuevamente de la capital coahuilense. Como parte de las más de 75 actividades del Festival Ánimas del Desierto 2026 organizado por el Municipio de Saltillo y el Instituto Municipal de Cultura, regresa una de las propuestas más esperadas por los amantes del séptimo arte y lo paranormal: el Ciclo de Cine de Terror Clásico e Intervención de Espacios Vol. 6.

Bajo la presentación del colectivo ArteagaGrindhouse y la coordinación de José Luis Elizalde, este ciclo transforma recintos icónicos, escenarios al aire libre y rincones históricos de la ciudad en auténticas salas cinematográficas para ofrecer una experiencia inmersiva y escalofriante.