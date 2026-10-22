Terror y espacios insólitos: El cine de culto invade Saltillo en el Festival Ánimas del Desierto 2026
El Festival Ánimas del Desierto 2026 ofrecerá cinco funciones gratuitas de cine de terror y culto en espacios emblemáticos de Saltillo, del 23 al 30 de octubre
La magia del séptimo arte y el misterio de las tradiciones de octubre se apoderan nuevamente de la capital coahuilense. Como parte de las más de 75 actividades del Festival Ánimas del Desierto 2026 organizado por el Municipio de Saltillo y el Instituto Municipal de Cultura, regresa una de las propuestas más esperadas por los amantes del séptimo arte y lo paranormal: el Ciclo de Cine de Terror Clásico e Intervención de Espacios Vol. 6.
Bajo la presentación del colectivo ArteagaGrindhouse y la coordinación de José Luis Elizalde, este ciclo transforma recintos icónicos, escenarios al aire libre y rincones históricos de la ciudad en auténticas salas cinematográficas para ofrecer una experiencia inmersiva y escalofriante.
Todas las funciones están programadas a las 20:30 horas y contarán con acceso gratuito:
Ghostbusters (1984)
Dirección: Ivan Reitman
Cuándo: Viernes 23 de octubre
Sede: Estación de Bomberos 6 (Carr. Saltillo - Torreón)
El atractivo: Arrancar el ciclo con comedia, fantasía y espectros en el singular e idóneo escenario de una estación de bomberos real.
El Espinazo del Diablo (2001)
Dirección: Guillermo del Toro
Cuándo: Sábado 24 de octubre
Sede: Auditorio Víctor Arámbula (Blvr. Gral. Francisco Coss 1324, Topochico)
El atractivo: El suspenso gótico del aclamado director mexicano llega a un espacio emblemático sobre el bulevar Coss.
Killer Klowns from Outer Space (1988)
Dirección: Stephen Chiodo
Cuándo: Martes 27 de octubre
Sede: Auditorio al aire libre del Parque Ecológico El Chapulín
El atractivo: La combinación perfecta de cine B, alienígenas y humor negro proyectada bajo las estrellas en medio de la naturaleza.
Santo vs. las Mujeres Vampiro (1962)
Dirección: Alfonso Corona Blake
Cuándo: Miércoles 28 de octubre
Sede: Arena Pavillón del Norte (Ayuntamiento #1850, Col. Bellavista)
El atractivo: Una cita imperdible con el cine de culto mexicano proyectado en la emblemática arena de lucha libre local.
Drácula (1992)
Dirección: Francis Ford Coppola
Cuándo: Viernes 30 de octubre
Sede: Patio del Centro Cultural Casa Purcell
El atractivo: La magistral adaptación gótica cerrará la experiencia cinematográfica en la arquitectura de un centro cultural histórico.
LLEGA TEMPRANO
La entrada a las funciones es totalmente gratuita. Se sugiere a los asistentes llegar con anticipación debido al cupo limitado de cada sede y llevar sus botanas favoritas sin olvidar mantener limpios los recintos.