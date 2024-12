El Papa visitará Saltillo, Inglaterra se hospedará en la ciudad y un Poder Judicial con un comité de ética y moral: así sería un Coahuila el Día de los Inocentes

Aunque en su mayoría son leves y no terminan en el Ministerio Público, el mismo documento señala que todos los días se registran cerca de 30 accidentes viales en la ciudad.

Uno más de los retos que enfrentará el conjunto inglés es la amabilidad de los saltillenses. En distintas interacciones que ha realizado VANGUARDIA a través de redes sociales, personas foráneas han coincidido en que las personas en Saltillo no dan los buenos días o en general no saludan.

Desde 2020, el Aeropuerto Plan de Guadalupe de Ramos Arizpe no cuenta con vuelos comerciales y aunque se han realizado esfuerzos para reactivarlos , hasta la fecha se mantiene en actividad solo con movimientos de carga.

El más reciente Índice del Idioma Inglés 2024 elaborado por Education First, Coahuila es el último lugar en habilidades para este segundo idioma, mientras que Saltillo obtuvo una calificación de nivel “muy bajo” según el mismo informe.

Si bien el seleccionado británico no está plenamente clasificado a la justa mundialista, las altas probabilidades que tiene de hacerlo hizo que se comenzaran a explorar opciones de hospedaje y entrenamiento.

En este contexto , la llegada de una armadora de autos de lujo como Lamborghini sería un detonante significativo para la economía. Además, esta inversión no solo generaría cientos de empleos, sino que también colocaría a Coahuila en una posición estratégica para la fabricación de autos de lujo, lo que sin duda podría atraer más inversiones y permitiría la adquisición de estos autos a un costo más bajo.

ANUNCIAN COMITÉ PARA REVISAR ‘ÉTICA Y MORAL’ DE CANDIDATOS AL PODER JUDICIAL DE COAHUILA

El Poder Judicial de Coahuila anunció la creación de un comité de Ética y Moral que entrará en vigor durante el proceso electoral para elecciones de jueces en Coahuila; este comité se conformará a inicios de año.

Aunque no se han indicado qué funcionario ocupara la Presidencia de este Comité se ha indicado que será la primera semana de enero que se someterá a votación la terna compuesta por Javier Villarreal, ex tesorero de Coahuila, que durante su estancia en Estados Unidos donde fue sentenciado por lavado de dinero, estudió la carrera en Derecho, y tras haber concluido su condena está en busca de trabajo en Coahuila. El nombre de los otros candidatos para la presidencia no han sido revelados.

Además de los requisitos que se establecieron a nivel federal como son: ser licenciado en Derecho, en Coahuila el Comité de Ética y Moral establecerá cinco requisitos más para que se puede acceder a una candidatura a juez en el estado.

El primer requisito es no ser divorciado, carta compromiso en donde indique que no consumirá drogas y alcohol durante el periodo en que desempeñe el cargo, ya sea en horario laboral o fuera de este.

El tercer requisito es no contar con denuncias de agresiones a grupos vulnerables. Y el cuarto requisito es que en los últimos 30 años no haya formado parte de un partido político.

Por último, se indicó que se pedirá que los candidatos a jueces sean hombres casados y con familia. Deberá entregar dos cartas de recomendación, una por parte de su esposa y la otra de su suegra.

En boletín de prensa Poder Judicial indicó que se buscará que los futuros jueces sean hombres queridos dentro de su comunidad, ya que actualmente sus funcionarios han sido señalados por actos de corrupción y dilación.

Ejemplo de ello, es el juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Saltillo, Armando Esparza Ramírez, fue multado por un monto de 21 mil 714 pesos por desacato de paro de maquinaria en el conflicto legal entre las empresas coreanas HL Mando y Bolim.

Inocente palomita que te dejaste llevar por la emoción, sabiendo que en este Día de los Inocentes nada te debes creer.

Los textos anteriores son un ejercicio de ficción como parte de la tradición del Día de los Inocentes en Vanguardia.