Elección de 2026 en Coahuila es transitoria; necesitamos nuevas caras en el PAN: Jorge Triana

En entrevista exclusiva para VANGUARDIA y desde Saltillo, además reconoció que la organización necesita refrescar su oferta política y caras nuevas.

El coordinador nacional de voceros del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana Tena, afirmó que para el partido la elección del 2026 en Coahuila es transitoria.

“Es una elección transitoria para nosotros, nos está agarrando entre un sistema y otro sistema, como puente. Puedo adelantar que vamos a tener muchos nombres en el partido para el año que viene para la elección que van a ser emanados de la sociedad civil”, explicó

Agregó que si bien no se pueden adelantar nombres, mencionó que el PAN en las décadas de los cuarentas, cincuentas o sesentas, era un partido de profesionistas.

“Iban a tocarles la puerta para que fueran candidatos del PAN y creo que esa parte es algo que hemos perdido. Hay lugares donde hay una estructura partidista muy sólida de muchos años gobernando donde no se requiere quizá ir a buscarlo, sino que ya hay una compensación que sea de manera natural, pero hay otros estados donde necesitamos apoyarnos en la sociedad civil”, expuso.

Asimismo expuso que hay lugares donde no hay perfiles de la sociedad civil con arraigos tan fuertes, aunque es necesario tener caras nuevas en el partido.

“Necesitamos caras nuevas también en el partido, porque es algo muy importante, que refrescar nuestra oferta. El éxito de los equipos es que conjuntan perfiles de experiencia con perfiles jóvenes y a eso hay que apostarle”, comentó.

MUERTE CIVIL A PARTIDOS CON NARCOCANDIDATOS

El dirigente panista agregó que en el contexto actual de las acusaciones de Estados Unidos a políticos del gobierno de Sinaloa por nexos con el narcotráfico, es relevante proponer muerte civil a partidos que propongan candidatos vinculados al crimen.

“Hace unos meses arrestaron al alcalde de Tequila, Jalisco, porque tenía una red de extorsiones que trabajaba desde el gobierno, extorsionaban y trabajaban para el Mencho, trabajaban para el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo postuló Morena.

“Lo defendieron hasta el cansancio y se prueba que está vinculado con el narco, lo capturan, está en proceso ahorita y el partido no tiene ningún tipo de sanción ni administrativa ni siquiera financiera con una multa mucho menos electoral. Nosotros somos tajanes aquí, partido que postule a un presentable tiene que perder el registro. La muerte civil al partido que haga esto”, dijo.