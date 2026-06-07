Elección para el Congreso de Coahuila: educación, inclusión y desarrollo tecnológico, entre los retos de la próxima Legislatura

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    Elección para el Congreso de Coahuila: educación, inclusión y desarrollo tecnológico, entre los retos de la próxima Legislatura
    La próxima Legislatura de Coahuila enfrentará una agenda diversa y compleja, con demandas que abarcan educación, economía, derechos humanos, trabajo y salud reproductiva.

En el marco de las elecciones de este domingo para renovar el Congreso de Coahuila, VANGUARDIA consultó a actores de distintos ámbitos sociales, empresariales y civiles sobre los temas que consideran prioritarios para la agenda de la próxima Legislatura.

En el marco de la jornada electoral para renovar el Congreso de Coahuila, distintos actores de la sociedad civil, el sector empresarial y organizaciones coincidieron en que la próxima Legislatura, que asumirá funciones en enero de 2027, enfrentará una agenda amplia de pendientes en materia educativa, económica, social y de derechos humanos.

Las demandas recogidas apuntan a la necesidad de un ajuste en la agenda legislativa para atender estos temas. En materia educativa, Itzel Fuentes, presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia, consideró necesario incrementar el presupuesto para el mantenimiento de escuelas y garantizar permisos laborales con goce íntegro de sueldo para que madres y padres puedan participar en actividades escolares.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/gobernador-manolo-jimenez-destaca-jornada-electoral-en-paz-y-llama-a-mantener-la-civilidad-AB21209889

En el ámbito económico, Arturo Reveles, presidente de CANACINTRA Coahuila Sureste, planteó impulsar la formación de talento especializado en automatización, robótica e inteligencia artificial. En esta misma línea, Juan Manuel González y Roberto Díaz García llamaron a consolidar un marco regulatorio para el uso ético, transparente y responsable de la inteligencia artificial en la industria.

Desde las organizaciones de la diversidad sexual, Noé Ruiz, de San Aelredo A.C., y la colectiva Red Arcoíris en Resistencia señalaron pendientes en materia de derechos LGBTIQ+, como la tipificación de los ECOSIG, el reconocimiento de agravantes en crímenes contra personas trans, el avance en delitos de odio y una mayor representación política.

En protección a las infancias, Xavier Laureano, del Foro Profesional de Abogados de Saltillo, señaló la falta de legislación suficiente para garantizar sus derechos. En este tema, Araceli Arzola, madre de Valentina, llamó a reconocer el suicidio feminicida en casos donde la violencia deriva en la muerte de la víctima.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/arrancan-las-elecciones-para-renovar-el-congreso-del-estado-de-coahuila-EB21207982

En materia laboral, Cristina Auerbach, de la Organización Familia Pasta de Conchos, subrayó la necesidad de reforzar la prevención de accidentes de trabajo y de contar con una representación verdaderamente ciudadana en el Congreso.

Finalmente, en derechos reproductivos, Cyntia Moncada, de la organización Matatena, señaló como pendiente la eliminación del delito de aborto del Código Penal de Coahuila, al considerar que aún representa una barrera para mujeres y personas gestantes en la entidad.

$!M.D. Juan Manuel González e Ing. Roberto Díaz (presentaron en el Congreso una iniciativa para regular IA en la industria)
M.D. Juan Manuel González e Ing. Roberto Díaz (presentaron en el Congreso una iniciativa para regular IA en la industria)

“En el Congreso se discuten ya iniciativas que, apoyadas en estándares internacionales como la norma ISO/IEC 42001, buscan que la IA se desarrolle de manera ética, transparente y responsable, tal como la estrategia Coahuila Inteligente 2026–2032”.

M.D Juan Manuel Zapata e Ing. Roberto Díaz.

$!Itzel Fuentes
Itzel Fuentes

“En materia educativa, como asociación, consideramos entre los pendientes la necesidad de incrementar el presupuesto destinado al mantenimiento y rehabilitación de los centros educativos”.

Itzel Fuentes, Presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia.

$!Arturo Reveles
Arturo Reveles

“Generar condiciones en la legislación que le permita impulsar las carreras STEM y programas de técnicos especializados en temas de automatización, robótica y la IA”.

Arturo Reveles, Presidente de CANACINTRA Coahuila Sureste

$!Red Arcoíris en Resistencia
Red Arcoíris en Resistencia

“Exigimos que la visibilidad deje de ser un riesgo de vida y se convierta en un derecho garantizado a través de la creación del tipo penal de transfeminicidio y ⁠la prohibición y tipificación de los ECOSIG”.

Red Arcoíris en Resistencia.

$!Noe Ruiz
Noe Ruiz

“Hoy necesitamos un congreso que abra las puertas a las propuestas como a tipificación de los crímenes de odio, los derechos políticos electorales de la población LGTBI y la representatividad de nuestra población en los 38 municipios”.

Noe Ruiz, presidente de San Aelredo A.C.

$!Xavier Laureano
Xavier Laureano

“En Coahuila hacen falta Centros Estatales de Convivencia. El Congreso ha sido omiso en legislar no a favor de los hombres o de las mujeres, sino de los niños, de las infancias y de las adolescencias”.

Xavier Laureano, presidente del Foro de Abogados de Saltillo.

$!Araceli Arzola
Araceli Arzola

“Queremos que nuestros diputados consideren una reforma para que juzguen como homicidio a quienes dañan psicológicamente a las personas y que esta violencia la lleve al suicido. La llamaría Ley Valentina”.

Araceli Arzola busca una sentencia por feminicidio contra el responsable de la violencia que llevó a su hija Valentina, de 11 años, a quitarse la vida.

$!Cristina Auerbach
Cristina Auerbach

“Tras 3 mil muertes en la Región Carbonífera, no existe una legislación local robusta sobre eventos donde la gente muere o queda en situaciones graves de salud. No tenemos candidatos; lo primero que nos deben es que no sean empresarios del carbón”.

Cristina Auerbach, directora de la Organización Familia Pasta de Conchos.

$!Cyntia Moncada
Cyntia Moncada

“La eliminación definitiva del delito de aborto del Código Penal de Coahuila es uno de los pendientes que deja la actual Legislatura. Mientras el aborto siga existiendo en el Código Penal seguirá siendo una barrera para las mujeres y las personas gestantes en Coahuila”.

Cyntia Moncada, Presidenta de Matatena A.C.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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