Elecciones Coahuila 2023: Denuncia Alcalde de Frontera que hombres armados se llevaron a funcionario de casilla

FRONTERA, COAH.- A una hora de que concluya la elección para renovar al Gobernador de Coahuila y al Congreso Local, personas a bordo de camionetas negras arribaron a la casilla de la Secundaria Número 64 en Frontera, Coahuila, de donde sacaron a golpes a un representante de casilla y se lo llevaron y hasta el momento no se sabe nada de su paradero, aseguró el alcalde Roberto Piña.

El edil informó que el joven de aproximadamente 25 años se llama Rolando Vázquez y estaba participando por primera vez en esta elección.

TE PUEDE INTERESAR: Elecciones Coahuila 2023: ‘Soy lavacoches y voto porque quiero que cambien las cosas’

“Finalmente nosotros sabemos cómo se las gastan y cómo funciona en estas elecciones, aún y sabiendo que tienen muchos lugares donde están repartiendo mucho dinero, no es un ejercicio que nos corresponda como municipio, lo hemos más que señalado que está sucediendo

Ahorita en esas camionetas que andan aquí están golpeando a los muchachos que están haciendo el trabajo de representantes generales o que están en casilla, ahorita fueron a la Secundaria Técnica 64 sacaron al muchacho, se lo llevaron y es hora de que no lo encontramos”, dijo el Alcalde.

Hizo un llamado al gobernador Miguel Riquelme y al secretario de gobierno, Fernando de las Fuentes, para que paren esta situación pues afirmó que son “Gates” señalando a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública como los responsables.

“Yo le digo al coordinador de la Fiscalía en Frontera y me dice tú sabes que nosotros no sabemos, sabemos que la llevamos bien con ustedes, a ellos los mandan directo de Saltillo. Anda una camioneta Denali muy nueva, andan con mucha gente armada, andan camionetas negras detrás de ellas aquí en la ciudad, no sé qué es lo que están esperando”

Según el Alcalde, los partidos contrarios están entregando dinero a los ciudadanos, dijo que son 200 pesos los que se les entregan para que les favorezcan en las boletas.

“Yo le pido al señor Gobernador, le pido a nuestro querido “Diablito” De las Fuentes, secretario de Gobierno, que dejen a la gente tranquila, que no anden hostigando a las personas, que gane el que tenga que ganar no tenemos problema con eso”, concluyó.