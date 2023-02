Armando Guadiana podría repetir en Coahuila el fenómeno morenista de la elección de 2021 en Nuevo León, pues fue el único precandidato que no sacó provecho de las precampañas, de acuerdo con el socio Director de PoliticoMX y PollsMX, Juan Pablo de Leo Spínola.

En entrevista para VANGUARDIA, el analista explicó que, de acuerdo con el ejercicio de agregación de encuestas que ellos desarrollan y puede consultarse en el sitio polls.mx, “el modelo que estamos viendo es tremendamente similar al modelo que nosotros vimos en Nuevo León (en 2021)”, cuando la entonces candidata de Morena, Clara Luz Flores, se desplomó en las preferencias para terminar en el cuarto lugar de la competencia.

De Leo Spínola agregó que otra similitud con lo ocurrido en la vecina entidad es que la pérdida en la preferencia registrada por Morena no está siendo capitalizado por el PRI, sino por el PT y su candidato Ricardo Mejía, como ocurrió en su momento con Samuel García en Nuevo León.

“Hay un momento en el que seguramente las líneas (de preferencia) de Guadiana y Mejía se van a tocar, de eso no tengo duda, porque la tendencia es muy clara”, señaló el entrevistado, quien sin embargo advirtió que eso no necesariamente le permitiría al aspirante del PT disputar el liderato de la contienda.

“No sé qué tanto tiempo le podría dar a Ricardo Mejía o cuál sea el techo que pueda tener Ricardo Mejía con esta intención de voto”, aclaró, pero enfatizó el hecho de que la tendencia es muy clara en el sentido de que los datos reflejan que el candidato del PRI, Manolo Jiménez mantiene las preferencias que mostraba al inicio de la precampaña mientras el morenista Guadiana ha descendido y el petista Mejía ha crecido.

Los números

De acuerdo con el modelo de PollsMX, un día antes del arranque de precampañas la alianza PAN-PRI-PRD tenía 45 por ciento de intención de voto mientras Morena se encontraba solo cinco puntos atrás y el PT estaba en un distante tercer lugar con apenas 9 por ciento y la UDC alcanzaba solo 3 puntos porcentuales.

Con datos al 14 de febrero, la alianza PAN-PRI-PRD creció un punto para ubicarse en 46 por ciento de las preferencias, Morena perdió seis puntos y ahora tiene solo 34 por ciento de intención de voto, el PT subió cinco puntos para establecerse en 14 por ciento y la UDC creció un punto porcentual.

Por otro lado, el modelo de PollsMX implica determinar una “probabilidad de ganar” que en este momento indica que la alianza encabezada por el PRI tiene 61 por ciento de probabilidades de triunfo, mientras Morena solamente tiene 35 por ciento. Al inicio de las precampañas esa proporción se encontraba casi empatada, con 49 por ciento para el PRI y 47 por ciento para Morena.

¿Por qué ‘se cayó’ Morena?

De acuerdo con De Leo Spínola, las razones de la caída en las preferencias a favor de Morena tienen que ver “con factores políticos, con factores de comunicación y con factores del electorado y del comportamiento del electorado”, aunque destacó en este contexto el hecho de que Morena no hubiera logrado concretar una alianza con el PT.

“Fue muy importante el hecho de no tener alianza. Hemos visto que el valor que tiene el PT para Morena en distintas elecciones, si bien no es un valor definitorio, es un valor que le ha sumado a estas capacidades de triunfo electoral y el hecho de no tenerlo en Coahuila le representa una nueva experiencia electoral a Morena”, subrayó.

Señaló también como factor relevante el rompimiento al interior de Morena con la salida de Ricardo Mejía luego de la contienda interna y el hecho de que probablemente las encuestas realizadas por dicho partido para definir su candidatura “quizás no eran tan claras como podrían haber sido, o tan transparentes como podrían haber sido en cuanto a la elección de Armando Guadiana como candidato”.