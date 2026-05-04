EU afirma avances en reapertura del Estrecho de Ormuz; señala que 2 buques ya lo transitaron

La nueva iniciativa del presidente Donald Trump para romper el control de Irán ha intensificado el enfrentamiento. El ejército estadounidense rechazó las afirmaciones de que Irán había atacado un buque de la Marina de Estados Unidos.

El ejército de Estados Unidos indicó este lunes 4 de mayo de 2026 que dos buques mercantes con bandera estadounidense transitaron con éxito el Estrecho de Ormuz tras el inicio de un nuevo plan para restablecer el tráfico. Irán ha cerrado de facto la vía marítima crucial desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra a finales de febrero.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos emitió su primera alerta de misiles desde que se pactó un alto el fuego a principios de abril y acusó a Irán de atacar un petrolero.

El cierre de facto del Estrecho de Ormuz por parte de Irán ha provocado un aumento de los precios del combustible en todo el mundo y ha sacudido la economía global. Como parte del más reciente esfuerzo de Trump por reabrirlo, el Centro Conjunto de Información Marítima liderado por Estados Unidos aconsejó a los barcos cruzar el estrecho por aguas de Omán, señalando que había establecido una “zona de seguridad reforzada”.

No está claro si las navieras y sus aseguradoras se sentirán cómodas asumiendo el riesgo, dado que Irán ha disparado contra barcos en la vía marítima y ha prometido seguir haciéndolo. Cientos de embarcaciones han quedado varadas en el golfo Pérsico durante semanas.

Irán ha sostenido que el nuevo esfuerzo de Estados Unidos representa una violación del frágil alto el fuego que se ha mantenido durante más de tres semanas. Su control del estrecho es una importante fuente de influencia, que le permite infligir dolor a la economía global pese a estar en desventaja en el campo de batalla.

TRUMP MANTIENE AMENAZAS

El Comando Central de Estados Unidos indicó que los dos buques mercantes con bandera estadounidense estaban “siguiendo su viaje de forma segura” luego de transitar el estrecho de Ormuz. Añadió que destructores con misiles guiados de la Marina en el golfo Pérsico estaban ayudando a restablecer el tráfico.

Su comunicado en X afirmó que destructores estadounidenses también habían transitado el estrecho. No dijo cuándo llegaron los buques de la Marina ni cuándo partieron los barcos mercantes.

El anuncio de Trump del domingo de que Estados Unidos “guiará” a los barcos para salir del estrecho advirtió que los esfuerzos iraníes por bloquearlos “lamentablemente, tendrán que ser afrontados con contundencia”.

Describió el “Proyecto Libertad” en términos humanitarios, diseñado para ayudar a marinos varados; muchos en petroleros o buques de carga han quedado atrapados en el golfo Pérsico desde que comenzó la guerra. Las tripulaciones han descrito a The Associated Press haber visto drones y misiles explotar sobre las aguas al principio de la guerra al tiempo que sus embarcaciones se quedan sin agua potable, alimentos y otros suministros.

La agencia estatal iraní IRNA calificó el esfuerzo como parte del “delirio” de Trump.

IRÁN SE MANTIENE FIRME EN ORMUZ

El mando militar de Irán resaltó el lunes que los barcos que pasen deben coordinarse con ellos.

“Advertimos que cualquier fuerza militar extranjera —especialmente el agresivo ejército estadounidense— que pretenda acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz será atacada”, dijo el mayor general piloto Ali Abdollahi a la televisora estatal IRIB.