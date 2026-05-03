Matlachines llenan de color las calles del Centro de Saltillo

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    Matlachines llenan de color las calles del Centro de Saltillo
    El recorrido inició en la iglesia del Ojo de Agua y concluyó en la Catedral de Santiago. ARMANDO RÍOS

Alrededor de 200 danzantes participaron en el Festival del Matlachín Saltillense

En el marco del Día del Matlachín Saltillense a celebrar cada 3 de mayo, cientos de danzantes cubrieron las principales calles del Centro Histórico de Saltillo.

Fueron alrededor de 200 danzantes los que acudieron a esta celebración “Festival del Matlachín Saltillense 2026”, de las Organizaciones Briomar Saltillo.

https://vanguardia.com.mx/historias-de-saltillo/matachines-la-oracion-que-en-saltillo-se-baila-al-compas-del-tambor-y-la-sonaja-CK15790277

En el desfile hubo danzas de matlachines tradicionales repletas de simbolismos de la virgen de Guadalupe y penachos y telas de colores, pero también hubo la presencia de otras danzas como las danzas apaches.

El contingente partió de la iglesia de Ojo de Agua, abordó Felix U. Gómez hasta llegar a la calle Miguel Hidalgo y recorrerla para subir el atrio de la Catedral de Santiago donde culminaron las danzas que tuvieron presencia desde otros lugares como Monclova, Parras y Nuevo Laredo.

$!Esta celebración se realiza por quinto año consecutivo desde su aprobación en 2021.
Esta celebración se realiza por quinto año consecutivo desde su aprobación en 2021. ARMANDO RÍOS

De acuerdo con los organizadores, esta organización prevé que vaya creciendo en los siguientes años, y es una celebración dancístico religiosa más, que se suma a las otras que tradicionalmente se celebran en la capital de Coahuila, por ejemplo, la del mes de julio.

Este sería el quinto año, en que la capital coahuilense celebra su propio Día del Matlcahín Saltillense, que fue aprobado para celebrarse así por el cabildo de Saltillo en el 2021.

  • $!El evento busca crecer y consolidarse como tradición cultural y religiosa en la ciudad.
    El evento busca crecer y consolidarse como tradición cultural y religiosa en la ciudad. ARMANDO RÍOS
  • $!Hubo participación de danzantes provenientes de Monclova, Parras y Nuevo Laredo.
    Hubo participación de danzantes provenientes de Monclova, Parras y Nuevo Laredo. ARMANDO RÍOS

El presbítero José Flores Ramos, encargado de la parroquia de Ojo de Agua, celebró que la danza de los matlachines prevalezca y rindió un mensaje religioso de bendición a los asistentes.

“Desde este lugar donde surgió la Ciudad de Saltillo y que por más de 300 años alimentó la ciudad de Saltillo con su ojo de agua, queremos iniciar nuestra expresión de fe. Ustedes al caminar sepan no solamente que están preservando una tradición sino que además están evangelizando con su danza a las personas que los ven”, dijo.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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