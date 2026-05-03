Matlachines llenan de color las calles del Centro de Saltillo

En el marco del Día del Matlachín Saltillense a celebrar cada 3 de mayo, cientos de danzantes cubrieron las principales calles del Centro Histórico de Saltillo. Fueron alrededor de 200 danzantes los que acudieron a esta celebración “Festival del Matlachín Saltillense 2026”, de las Organizaciones Briomar Saltillo.

En el desfile hubo danzas de matlachines tradicionales repletas de simbolismos de la virgen de Guadalupe y penachos y telas de colores, pero también hubo la presencia de otras danzas como las danzas apaches. El contingente partió de la iglesia de Ojo de Agua, abordó Felix U. Gómez hasta llegar a la calle Miguel Hidalgo y recorrerla para subir el atrio de la Catedral de Santiago donde culminaron las danzas que tuvieron presencia desde otros lugares como Monclova, Parras y Nuevo Laredo.

De acuerdo con los organizadores, esta organización prevé que vaya creciendo en los siguientes años, y es una celebración dancístico religiosa más, que se suma a las otras que tradicionalmente se celebran en la capital de Coahuila, por ejemplo, la del mes de julio. Este sería el quinto año, en que la capital coahuilense celebra su propio Día del Matlcahín Saltillense, que fue aprobado para celebrarse así por el cabildo de Saltillo en el 2021.





El presbítero José Flores Ramos, encargado de la parroquia de Ojo de Agua, celebró que la danza de los matlachines prevalezca y rindió un mensaje religioso de bendición a los asistentes. “Desde este lugar donde surgió la Ciudad de Saltillo y que por más de 300 años alimentó la ciudad de Saltillo con su ojo de agua, queremos iniciar nuestra expresión de fe. Ustedes al caminar sepan no solamente que están preservando una tradición sino que además están evangelizando con su danza a las personas que los ven”, dijo.

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