Saraperos deja ir la serie en casa ante Caliente de Durango

Los Saraperos de Saltillo no lograron sostener el impulso en casa y terminaron por ceder la serie ante el Caliente de Durango, al caer 9-5 en el tercer juego disputado en el Estadio Francisco I. Madero. El encuentro comenzó cuesta arriba para la Nave Verde. En la primera entrada, Durango tomó ventaja con sencillo productor de Andre Lipcius que llevó dos carreras al plato. Sin embargo, la respuesta de Saltillo no tardó en llegar.

En la tercera baja, los Saraperos armaron un rally que les permitió darle la vuelta al marcador. Cole Roederer conectó triple productor de dos carreras y más tarde anotó con sencillo de Ramón Ríos, colocando el 3-2 a favor de los locales y generando expectativa en la tribuna. Pero la ventaja fue breve.

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Durango empató en la quinta entrada con triple de Damon Dues, y a partir de ahí comenzó a inclinar el juego aprovechando errores y descontrol del pitcheo local. En la sexta, un sencillo de Elier Hernández y un error defensivo abrieron la puerta para un rally que puso el marcador 6-3 a favor de la visita. Saraperos intentó mantenerse en la pelea, pero la ofensiva perdió ritmo en momentos clave. Los ponches en innings importantes frenaron posibles reacciones, mientras que Durango mantuvo presión constante en cada turno. En la octava baja, Saltillo logró descontar con una carrera impulsada en jugada de selección de Thairo Estrada, acercándose 6-4. Sin embargo, cualquier posibilidad de remontada se diluyó en la novena entrada.

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En la parte alta del último inning, Durango sentenció el juego con un rally de tres carreras, encabezado por imparables consecutivos de Elier Hernández, Juan Uriarte y Víctor Márquez, ampliando la ventaja a 9-4. Ya en la novena baja, Saraperos logró una anotación más con roletazo de Drew Stankiewicz, pero el intento fue insuficiente. El último out llegó con ponche a Alberth Martínez, sellando la derrota. El juego volvió a reflejar los problemas que han acompañado a Saltillo en este inicio de temporada: dificultades para sostener ventajas, errores defensivos en momentos clave y falta de consistencia ofensiva.

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Aunque el equipo mostró capacidad de reacción en los primeros innings, no logró mantener el ritmo ante un rival que supo capitalizar cada oportunidad. Con este resultado, Saraperos pierde la serie en casa y vuelve a dejar dudas en su funcionamiento. Más allá del marcador, el reto sigue siendo el mismo: encontrar estabilidad en el pitcheo y ejecución en momentos determinantes para evitar que los juegos se escapen en la segunda mitad.

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