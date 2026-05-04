¿Qué es el hantavirus, enfermedad que ha causado la muerte de 3 pasajeros de crucero varado en el océano Atlántico?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó los decesos y señaló que, además del caso ya verificado, existen al menos cinco contagios sospechosos bajo investigación. Las autoridades sanitarias trabajan para determinar el origen exacto del virus y el tipo específico involucrado.

Un presunto brote de hantavirus encendió las alertas sanitarias internacionales luego de que tres pasajeros fallecieran y uno más permaneciera en estado crítico en Sudáfrica , tras viajar en el crucero MV Hondius que navegaba por el océano Atlántico.

Un virus poco común pero peligroso

El hantavirus es una enfermedad rara que puede provocar cuadros graves, principalmente respiratorios o renales. Su transmisión ocurre generalmente por contacto con excrementos, orina o saliva de roedores infectados.

A diferencia de otros virus como el COVID-19, su propagación entre personas es excepcional.

Cada año se registran entre 150 mil y 200 mil casos a nivel global, aunque su baja frecuencia contrasta con su potencial letalidad.

Dos formas, distintos riesgos

Existen dos variantes principales:

Síndrome pulmonar por hantavirus: Predomina en América y afecta los pulmones. Inicia con síntomas como fiebre, fatiga y dolores musculares, pero puede evolucionar rápidamente hacia insuficiencia respiratoria. Su tasa de mortalidad ronda el 38%.

Fiebre hemorrágica con síndrome renal: más común en Europa y Asia, compromete los riñones. Puede causar hemorragias internas, presión baja e insuficiencia renal. Su letalidad varía entre el 1% y el 15%.

Ambas formas requieren atención médica inmediata, aunque no existe un tratamiento específico. El manejo clínico se enfoca en soporte vital, como oxigenación asistida o diálisis.

¿Cómo se propagó en el barco?

Especialistas consideran dos escenarios probables:

Exposición en tierra firme durante alguna escala del crucero.

Presencia de roedores a bordo, posiblemente introducidos a través de la carga, que habrían contaminado alimentos o superficies.

El entorno cerrado de un barco podría facilitar la exposición indirecta al virus si no se cumplen estrictas medidas sanitarias.

Medidas y monitoreo

Las autoridades buscan contener cualquier riesgo adicional mediante la eliminación de posibles focos de infección, como roedores, y la vigilancia médica de todos los pasajeros.

El diagnóstico se realiza mediante pruebas PCR, similares a las utilizadas en la pandemia reciente.

¿Debe haber alarma?

Aunque el caso genera preocupación, expertos subrayan que el hantavirus sigue siendo poco frecuente y con baja capacidad de contagio entre humanos.

Sin embargo, recomiendan no ignorar síntomas como fiebre, dificultad respiratoria o malestar general, especialmente tras haber estado en zonas de riesgo.

La investigación continúa para esclarecer el origen del brote y evitar nuevos contagios.