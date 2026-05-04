Detiene FGR a músico con arma, cartuchos y efectivo en carretera a Zacatecas
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El aseguramiento se realizó en la subsede de la Policía Federal Ministerial, donde el detenido y los objetos decomisados quedaron bajo resguardo mientras avanzan las investigaciones
Un integrante de una agrupación musical fue detenido por autoridades federales al encontrarle una pistola, cartuchos y dinero en efectivo, en Saltillo. Se trata de Armando ¨N¨, quien quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación.
Traía a su cargo una camioneta color blanco, con vidrios polarizados, y fue asegurado en la carretera federal a Zacatecas por agentes de la Policía Federal Ministerial. Durante la revisión del vehículo, las autoridades localizaron un arma de fuego calibre .380 lista para su uso, 66 cartuchos útiles, 84 mil 700 pesos en efectivo y una licencia de portación de arma, la cual será verificada dentro de la investigación.
El aseguramiento se realizó en la subsede de la Policía Federal Ministerial en Saltillo, donde también fueron encontrados diversos objetos de valor. El caso ya es investigado por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por lo que será la autoridad quien determine la situación legal del detenido en las próximas horas.
La inspección estuvo supervisada por el defensor público de la Fiscalía General de la República (FGR), Óscar Ricardo Sánchez Velázquez, y el agente del Ministerio Público, Alejandro Mendoza Rodríguez.