Detiene FGR a músico con arma, cartuchos y efectivo en carretera a Zacatecas

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Saltillo
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    Detiene FGR a músico con arma, cartuchos y efectivo en carretera a Zacatecas
    El detenido, identificado como Armando ¨N¨, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, instancia que determinará su situación jurídica en las próximas horas. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El aseguramiento se realizó en la subsede de la Policía Federal Ministerial, donde el detenido y los objetos decomisados quedaron bajo resguardo mientras avanzan las investigaciones

Un integrante de una agrupación musical fue detenido por autoridades federales al encontrarle una pistola, cartuchos y dinero en efectivo, en Saltillo. Se trata de Armando ¨N¨, quien quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación.

Traía a su cargo una camioneta color blanco, con vidrios polarizados, y fue asegurado en la carretera federal a Zacatecas por agentes de la Policía Federal Ministerial. Durante la revisión del vehículo, las autoridades localizaron un arma de fuego calibre .380 lista para su uso, 66 cartuchos útiles, 84 mil 700 pesos en efectivo y una licencia de portación de arma, la cual será verificada dentro de la investigación.

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$!La camioneta blanca con vidrios polarizados en la que viajaba el detenido fue interceptada por autoridades federales, quienes localizaron en su interior un arma lista para su uso, además de una cantidad considerable de efectivo.
La camioneta blanca con vidrios polarizados en la que viajaba el detenido fue interceptada por autoridades federales, quienes localizaron en su interior un arma lista para su uso, además de una cantidad considerable de efectivo. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El aseguramiento se realizó en la subsede de la Policía Federal Ministerial en Saltillo, donde también fueron encontrados diversos objetos de valor. El caso ya es investigado por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por lo que será la autoridad quien determine la situación legal del detenido en las próximas horas.

$!Durante la inspección del vehículo, agentes federales aseguraron 66 cartuchos útiles y más de 84 mil pesos en efectivo, además de una licencia de portación de arma que será analizada como parte de la investigación.
Durante la inspección del vehículo, agentes federales aseguraron 66 cartuchos útiles y más de 84 mil pesos en efectivo, además de una licencia de portación de arma que será analizada como parte de la investigación. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La inspección estuvo supervisada por el defensor público de la Fiscalía General de la República (FGR), Óscar Ricardo Sánchez Velázquez, y el agente del Ministerio Público, Alejandro Mendoza Rodríguez.

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