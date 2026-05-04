Detiene FGR a músico con arma, cartuchos y efectivo en carretera a Zacatecas

Un integrante de una agrupación musical fue detenido por autoridades federales al encontrarle una pistola, cartuchos y dinero en efectivo, en Saltillo. Se trata de Armando ¨N¨, quien quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación.

Traía a su cargo una camioneta color blanco, con vidrios polarizados, y fue asegurado en la carretera federal a Zacatecas por agentes de la Policía Federal Ministerial. Durante la revisión del vehículo, las autoridades localizaron un arma de fuego calibre .380 lista para su uso, 66 cartuchos útiles, 84 mil 700 pesos en efectivo y una licencia de portación de arma, la cual será verificada dentro de la investigación.