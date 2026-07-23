EMAS sustituye drenaje colapsado para evitar afectaciones en viviendas de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS) inició la rehabilitación de la red de drenaje sanitario en el cruce de las calles Sindicalismo y avenida del Trabajo, en Ramos Arizpe, con el propósito de corregir una falla que ocasionó problemas en el desalojo de aguas residuales y afectaciones a viviendas del sector. La obra forma parte de las acciones emprendidas por el Gobierno Municipal para atender reportes ciudadanos y mejorar la infraestructura hidráulica en distintos puntos de la ciudad.

REEMPLAZAN TUBERÍA DAÑADA De acuerdo con EMAS, la intervención responde al colapso de una tubería de concreto que, debido a los años de servicio y al desgaste de sus materiales, dejó de operar correctamente, generando complicaciones en el sistema de drenaje. Las labores incluyen la apertura del pavimento, el retiro de material contaminado, la limpieza del área, la extracción de la línea dañada y la instalación de una nueva tubería sanitaria que permita restablecer el servicio de manera eficiente.

La dependencia estimó que los trabajos concluirán en un plazo de cuatro a cinco días, periodo durante el cual se mantendrá un operativo para agilizar la ejecución de la obra y reducir las afectaciones a vecinos y automovilistas. El gerente de EMAS, Nicanor Aguirre, señaló que este tipo de acciones forman parte del programa permanente de atención a reportes ciudadanos, especialmente en aquellos casos donde existe riesgo para la salud o el patrimonio de las familias. Asimismo, recordó que recientemente concluyó una intervención similar en la calle Artículo 123, donde también fue reemplazada una línea sanitaria colapsada para recuperar el funcionamiento adecuado del sistema.

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