Mantiene Ramos Arizpe activos los servicios esenciales durante vacaciones de verano

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Coahuila
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    Mantiene Ramos Arizpe activos los servicios esenciales durante vacaciones de verano
    Las áreas operativas del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantendrán actividades normales durante el periodo vacacional de verano. CORTESÍA

Dependencias operarán con guardias y autoridades emiten recomendaciones para prevenir incidentes dentro y fuera del municipio

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de garantizar la atención a la población durante el periodo vacacional de verano, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe informó que las áreas operativas indispensables para el funcionamiento de la ciudad continuarán prestando servicio de manera habitual.

Entre las dependencias que permanecerán activas se encuentran Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, Servicios Primarios, Embellecimiento Urbano, Alumbrado Público, la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), así como las áreas encargadas de la atención de emergencias y de los servicios esenciales.

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En tanto, las oficinas administrativas mantendrán atención mediante un esquema de guardias durante la presente semana, con un horario de 09:00 a 14:00 horas, priorizando los trámites y servicios de mayor demanda ciudadana.

EMITEN MEDIDAS PARA EVITAR ACCIDENTES

La administración municipal reiteró que la vigilancia, la atención de reportes, el mantenimiento de espacios públicos, la recolección de residuos, el abasto de agua potable y la respuesta a emergencias no se suspenderán durante este periodo, con el propósito de brindar tranquilidad tanto a las familias de Ramos Arizpe como a los visitantes.

Por su parte, la Dirección de Protección Civil y Bomberos hizo un llamado a la población para adoptar medidas preventivas y disfrutar de unas vacaciones seguras.

Antes de emprender un viaje por carretera, recomendó revisar las condiciones mecánicas del vehículo, verificar frenos, llantas, luces, niveles de aceite y batería, respetar los límites de velocidad y abstenerse de conducir bajo los efectos del alcohol.

En el caso de quienes acudan a presas, pozos o arroyos, recordó que está prohibido ingresar a nadar, consumir bebidas alcohólicas o encender fogatas en cuerpos de agua como las presas Palo Blanco y El Tulillo, donde además se mantiene vigilancia permanente por parte de las autoridades.

$!La mayoría de las dependencias del Municipio estarán alertas estas vacaciones, ante cualquier emergencia.
La mayoría de las dependencias del Municipio estarán alertas estas vacaciones, ante cualquier emergencia. CORTESÍA

Para quienes visiten albercas y balnearios, la dependencia recomendó respetar el reglamento interno, evitar correr o empujarse en superficies húmedas, no realizar clavados en zonas no autorizadas y mantener vigilancia constante sobre niñas, niños y personas adultas mayores.

Ante las altas temperaturas de la temporada, Protección Civil también exhortó a mantenerse hidratados, utilizar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.

Finalmente, para las personas que saldrán de viaje, recomendó dejar la vivienda bajo el cuidado de un familiar o vecino de confianza, compartir el itinerario y el horario estimado de regreso, además de tener siempre a la mano los números de emergencia 911 y 844 488 6981 para solicitar apoyo en caso necesario.

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