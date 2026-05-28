Emite CNDH recomendación por omisiones en atención a interno fallecido en Cefereso de Ramos Arizpe

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    Emite CNDH recomendación por omisiones en atención a interno fallecido en Cefereso de Ramos Arizpe
    La CNDH emitió una recomendación por omisiones detectadas en el Cefereso 18 de Ramos Arizpe. CORTESÍA

Organismo acreditó deficiencias médicas y falta de seguimiento psicológico previo al suicidio de una persona privada de libertad

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS) y a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, al acreditar omisiones en la atención especializada brindada a una persona privada de la libertad que se suicidó en 2023 dentro del Centro Federal de Reinserción Social número 18, ubicado en Ramos Arizpe.

De acuerdo con el organismo nacional, la víctima —integrante de la comunidad de la diversidad sexual— ingresó al penal el 28 de diciembre de 2020 con antecedentes de bipolaridad, hiperactividad e ideación suicida documentada en distintas ocasiones.

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Sin embargo, la CNDH señaló que durante más de dos años de internamiento únicamente recibió una sesión de valoración psicológica, pese a presentar conductas y antecedentes que requerían atención permanente y especializada.

Asimismo, el organismo documentó que la persona sostuvo conflictos físicos y verbales con otros internos, situaciones que no derivaron en acciones de seguimiento clínico oportuno ni en medidas reforzadas de protección emocional y física.

“Por el contrario, la falta de atención y vigilancia desembocó en que la persona fuera hallada sin vida el 22 de febrero de 2023”, expuso la comisión en su resolución.

SEÑALAN FALLAS EN INVESTIGACIONES

Tras analizar el caso, la CNDH concluyó que existieron violaciones a los derechos humanos relacionados con la protección de la salud, integridad personal, seguridad jurídica y derecho a la vida, atribuibles a autoridades penitenciarias del Cefereso 18.

Además, determinó afectaciones al acceso a la justicia y al derecho a la verdad por parte de la Fiscalía estatal, en perjuicio de víctimas indirectas.

El organismo señaló que la investigación ministerial no se desarrolló bajo la perspectiva de un probable ejercicio ilícito del servicio público, ni profundizó en el perfil de vulnerabilidad de la víctima o en una reconstrucción integral de los hechos.

También consideró que la indagatoria omitió revisar de manera exhaustiva la posible responsabilidad derivada de las omisiones cometidas por personal médico y psicológico del centro penitenciario.

Ante ello, la CNDH solicitó al OADPRS reparar integralmente el daño ocasionado a las víctimas indirectas, dar seguimiento a las investigaciones administrativas y fortalecer la capacitación del personal de Seguridad y Custodia, así como de las áreas médicas y psicológicas del Cefereso 18.

La recomendación contempla implementar programas de profesionalización enfocados en identificación temprana, evaluación clínica inicial, contención emocional y atención oportuna de personas privadas de la libertad con ideación suicida.

En tanto, la Fiscalía General del Estado deberá colaborar con las investigaciones iniciadas ante el Órgano Interno de Control y reforzar la capacitación de ministerios públicos adscritos a la Unidad de Tramitación Masiva de Casos en torno a la aplicación práctica del Protocolo de Minnesota. (Con información de La Jornada).

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