Coahuila: Sedu deja en manos de la Fiscalía investigación por muerte de menor en kínder

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    Coahuila: Sedu deja en manos de la Fiscalía investigación por muerte de menor en kínder
    La muerte del pequeño Ian sigue sin ser aclarada por las autoridades educativas y ministeriales. Lidiet Mexicano

Subsecretario de Educación afirma que esperan el resultado de las investigaciones para determinar lo sucedido

MONCLOVA.- La muerte del pequeño Ian dentro del Jardín de Niños “María Helena Chanes”, en Monclova, continúa rodeada de dudas, luego de que la Secretaría de Educación de Coahuila no precisara qué ocurrió el día de la tragedia y dejara la investigación en manos de la Fiscalía General del Estado.

El subsecretario de Educación Básica, Hugo Lozano Sánchez, acudió junto con el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, a la capilla de velación para acompañar a la familia del menor.

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Al ser cuestionado sobre las condiciones del plantel y las posibles responsabilidades, el funcionario se limitó a señalar que ya existe una carpeta de investigación abierta por parte de la Fiscalía, sin ofrecer detalles sobre la causa de la muerte ni sobre cómo ocurrieron los hechos.

$!Hugo Lozano, subsecretario de Educación, afirmó que esperarán los resultados de las investigaciones ministeriales para dar a conocer qué sucedió.
Hugo Lozano, subsecretario de Educación, afirmó que esperarán los resultados de las investigaciones ministeriales para dar a conocer qué sucedió. Lidiet Mexicano

La dependencia estatal evitó confirmar versiones relacionadas con presuntas fallas en el área de juegos infantiles, donde ocurrió el accidente. Incluso, ante señalamientos de una posible negligencia por el estado del juego involucrado, Lozano insistió en que será la autoridad ministerial la encargada de determinar lo sucedido.

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“Estamos dando todas las facilidades para la investigación y esperando el resultado final para poder emitir alguna explicación”, expresó el funcionario, quien reiteró en varias ocasiones que no podían abundar en información mientras la Fiscalía realiza las indagatorias.

Durante su mensaje, también habló del acompañamiento emocional brindado a la familia, docentes y comunidad educativa, así como de las revisiones realizadas a los juegos infantiles por parte de supervisores y personal educativo.

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La postura de la Secretaría de Educación ha generado críticas entre padres de familia, debido a que, a más de un día de la tragedia, no existe una versión oficial y clara que explique cómo un menor perdió la vida dentro de un plantel educativo.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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