Emite Congreso de Coahuila nueva ley para prevenir y combatir incendios forestales

Tras permanecer un año en la congeladora, este martes el Congreso del estado de Coahuila aprobó por unanimidad la creación de la Ley para la Prevención, Detección y Combate de Incendios Forestales, presentada en octubre de 2024 por “Alianza Coahuila”, que busca complementar el marco jurídico ambiental existente, particularmente la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado, bajo un esquema de colaboración entre Federación, Estado y municipios.

Con un total de 52 artículos distribuidos en ocho títulos, la ley regula el uso del fuego en actividades que puedan poner en riesgo los ecosistemas forestales y define responsabilidades, medidas de prevención, procedimientos de combate y mecanismos de restauración de áreas afectadas.

Entre sus disposiciones se establece que cualquier quema controlada en terrenos agropecuarios o forestales deberá contar con un permiso emitido por la Secretaría de Medio Ambiente. Esta solo podrá otorgarse si se comprueba que se han tomado las medidas necesarias para evitar daños. Además, todas las autorizaciones deberán ser notificadas a las autoridades de protección civil y a la Comisión Nacional Forestal.

Establece la estricta prohibición de realizar quemas sin autorización, así como arrojar objetos encendidos o usar fuego con fines cinegéticos. Las personas propietarias o poseedoras de terrenos serán responsables de cualquier daño que el uso del fuego pueda causar, incluso en predios vecinos.

La ley también establece la creación de un Programa de Manejo del Fuego, que contempla acciones de prevención, detección, control y capacitación, dando prioridad a la seguridad humana. La Secretaría de Medio Ambiente será la encargada de formar brigadas especializadas y rurales, y podrá restringir el acceso a zonas forestales en épocas de alto riesgo.

En caso de incendio, la primera respuesta será responsabilidad de la autoridad municipal. Si los recursos son insuficientes, deberán intervenir el Estado y, eventualmente, la Federación. Además, los ciudadanos están obligados a reportar cualquier incendio forestal que detecten.

Las zonas afectadas por incendios, especialmente aquellas con recurrencia de eventos, serán consideradas prioritarias para acciones de reforestación. El incumplimiento de las disposiciones será sancionado conforme a la legislación forestal vigente. Quienes causen daños deberán cubrir una indemnización económica, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales correspondientes.