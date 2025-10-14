Emite Congreso de Coahuila nueva ley para prevenir y combatir incendios forestales

Coahuila
/ 14 octubre 2025
    Emite Congreso de Coahuila nueva ley para prevenir y combatir incendios forestales
    Se acordó en la sesión del Congreso que las personas propietarias o poseedoras de terrenos serán responsables de cualquier daño que el uso del fuego pueda causar, incluso en predios vecinos. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA

La nueva ley regulará el uso del fuego en actividades agropecuarias y forestales. También establece permisos obligatorios, brigadas especializadas, sanciones y acciones de reforestación en zonas afectadas

Tras permanecer un año en la congeladora, este martes el Congreso del estado de Coahuila aprobó por unanimidad la creación de la Ley para la Prevención, Detección y Combate de Incendios Forestales, presentada en octubre de 2024 por “Alianza Coahuila”, que busca complementar el marco jurídico ambiental existente, particularmente la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado, bajo un esquema de colaboración entre Federación, Estado y municipios.

TE PUEDE INTERESAR: Obtienen nueve años de prisión dos detenidos por trasladar a 146 migrantes en Zacatecas–Saltillo

Con un total de 52 artículos distribuidos en ocho títulos, la ley regula el uso del fuego en actividades que puedan poner en riesgo los ecosistemas forestales y define responsabilidades, medidas de prevención, procedimientos de combate y mecanismos de restauración de áreas afectadas.

Entre sus disposiciones se establece que cualquier quema controlada en terrenos agropecuarios o forestales deberá contar con un permiso emitido por la Secretaría de Medio Ambiente. Esta solo podrá otorgarse si se comprueba que se han tomado las medidas necesarias para evitar daños. Además, todas las autorizaciones deberán ser notificadas a las autoridades de protección civil y a la Comisión Nacional Forestal.

Establece la estricta prohibición de realizar quemas sin autorización, así como arrojar objetos encendidos o usar fuego con fines cinegéticos. Las personas propietarias o poseedoras de terrenos serán responsables de cualquier daño que el uso del fuego pueda causar, incluso en predios vecinos.

La ley también establece la creación de un Programa de Manejo del Fuego, que contempla acciones de prevención, detección, control y capacitación, dando prioridad a la seguridad humana. La Secretaría de Medio Ambiente será la encargada de formar brigadas especializadas y rurales, y podrá restringir el acceso a zonas forestales en épocas de alto riesgo.

En caso de incendio, la primera respuesta será responsabilidad de la autoridad municipal. Si los recursos son insuficientes, deberán intervenir el Estado y, eventualmente, la Federación. Además, los ciudadanos están obligados a reportar cualquier incendio forestal que detecten.

Las zonas afectadas por incendios, especialmente aquellas con recurrencia de eventos, serán consideradas prioritarias para acciones de reforestación. El incumplimiento de las disposiciones será sancionado conforme a la legislación forestal vigente. Quienes causen daños deberán cubrir una indemnización económica, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales correspondientes.

Temas


Incendio Forestal
Leyes

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


CONGRESO DE COAHUILA

true

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
Agentes de la FGR aseguraron un kilo 190 gramos de metanfetamina durante un cateo en la colonia Guayulera, en Saltillo, como parte de las investigaciones contra Sergio “N” y Claudia “N”.

FGR logra vinculación a proceso contra pareja por venta de metanfetamina en Saltillo
Quienes vendan los lotes incurren en delitos ambientales y pueden ser responsables de fraude, señaló el Gobierno Municipal.

Alertan sobre venta ilegal de terrenos en zona protegida de Saltillo
Legisladores locales respaldaron el llamado para reactivar la economía de la Región Carbonífera.

Congreso de Coahuila pide apoyo a legisladores federales para incluir a la Región Carbonífera en programa de desarrollo
Noroña: De méndigo a mendigo

Noroña: De méndigo a mendigo
Algunos casos que atienden agentes del MP o fiscales pueden tardar más de un año en resolverse o ser arrastrados de años anteriores.

Mejora carga de trabajo para ministerios públicos de Coahuila, pero sigue siendo una de las 12 más atareadas
Los ataques han trascendido más allá de objetivos venezolanos, y las repercusiones de estos conflictos comienzan a afectar a otras naciones, en particular a Colombia.

¿Por qué EE. UU. sigue atacando embarcaciones en el Caribe?
La Sedatu dio a conocer que hasta la fecha se han liberado mil 607 predios para los proyectos de trenes.

Paga Gobierno de México 5 mil mdp en liberación de vías para trenes de pasajeros