Obtienen nueve años de prisión dos detenidos por trasladar a 146 migrantes en Zacatecas–Saltillo

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Coahuila, logró la condena de nueve años de prisión contra Armando “N” y Miguel “N” por los delitos de tráfico de personas y cohecho.

Según la carpeta de investigación, en agosto de 2021, elementos de la Guardia Nacional interceptaron a los sentenciados en el tramo Zacatecas–Saltillo del municipio de Saltillo. Los hombres trasladaban en dos autobuses a 146 personas provenientes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, quienes se encontraban de manera irregular en territorio mexicano.

TE PUEDE INTERESAR: Choque en cadena deja cuatro vehículos dañados, al sur de Saltillo

En el operativo, la Guardia Nacional aseguró a los detenidos, los dos autobuses utilizados en el transporte, 151 mil pesos en efectivo y cuatro teléfonos celulares, y los puso a disposición del Ministerio Público Federal (MPF).

Durante la audiencia de control de detención, la autoridad competente determinó llevar a cabo un procedimiento abreviado, en el cual se comprobó la culpabilidad de los imputados. El juez dictó nueve años de prisión para ambos por el delito de tráfico de personas, en su modalidad de transporte, además de imponerles una multa de 672 mil 150 pesos.

Adicionalmente, Miguel “N” fue acusado de ofrecer dinero a los elementos castrenses para evitar su detención, por lo que se le imputó el delito de cohecho. Por este delito recibió una pena adicional de dos años de prisión y una multa de 8 mil 962 pesos.

Con esta sentencia, la FGR reafirma su papel en la investigación y persecución de delitos federales relacionados con el tráfico de migrantes. La dependencia también pone a disposición de la ciudadanía teléfonos de denuncia anónima en Coahuila: Torreón 871-749-0534, Saltillo 844-416-2063, Monclova 866-639-0241, Piedras Negras 878-724-4343 y Ciudad Acuña 877-772-3745, así como el correo electrónico vua.coahuila@fgr.org.mx, disponibles las 24 horas durante todo el año.