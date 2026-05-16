Emite Ramos Arizpe recomendaciones para evitar accidentes viales ante altas temperaturas

Entre las principales advertencias se encuentra el llamado a reducir la velocidad y evitar cualquier tipo de distracción al volante, especialmente el uso del teléfono celular mientras se conduce, situación que continúa siendo una de las principales causas de percances vehiculares.

El incremento de accidentes viales y las condiciones climáticas que prevalecen en la región llevaron a emitir una serie de recomendaciones dirigidas a automovilistas, motociclistas y conductores que diariamente circulan por calles, bulevares y carreteras de Ramos Arizpe.

Las recomendaciones también incluyen el uso obligatorio del cinturón de seguridad, así como respetar los señalamientos de tránsito y mantener una conducción preventiva para disminuir el riesgo de choques y salidas de camino.

Otro de los puntos señalados fue la importancia de revisar constantemente el estado mecánico de las unidades antes de salir a carretera o realizar recorridos prolongados. Las autoridades recomendaron verificar el funcionamiento de frenos, luces y neumáticos, debido a que las fallas mecánicas pueden derivar en accidentes de consideración.

Asimismo, se alertó sobre los peligros de conducir en estado de fatiga o bajo los efectos del alcohol, factores que incrementan considerablemente la posibilidad de verse involucrado en un hecho vial.

Las condiciones climatológicas también representan un riesgo adicional para quienes transitan por la ciudad y carreteras cercanas. Ante la posibilidad de lluvias, se pidió extremar precauciones reduciendo la velocidad y conservando una distancia adecuada entre vehículos para evitar colisiones por alcance o pérdida de control.

En medio de las altas temperaturas registradas en la región sureste de Coahuila, se recomendó revisar constantemente los niveles de agua y anticongelante de los automóviles para evitar sobrecalentamientos durante los trayectos.

Además, se pidió evitar dejar personas o mascotas al interior de vehículos estacionados, ya que el calor extremo puede representar un riesgo grave para la salud en cuestión de minutos.