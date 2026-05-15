Coahuila: UNPF reconoce a docentes como pieza clave para enfrentar rezago educativo

A través de un comunicado, la organización destacó el trabajo de maestras y maestros que, aseguró, han sostenido el sistema educativo pese a las dificultades registradas en los últimos años, así como la falta de recursos y condiciones adecuadas en diversas escuelas.

La Unión Nacional de Padres de Familia reconoció la labor de las y los docentes del país como uno de los pilares para enfrentar la crisis y el rezago educativo en México , en el marco del Día del Maestro, celebrado este 15 de mayo.

En el documento, firmado por Israel Sánchez Martínez y Francisco Javier Mancillas González, se señaló que los docentes han sido fundamentales para evitar un mayor deterioro en la educación pública y para atender problemáticas como deficiencias en lectura, matemáticas y comprensión.

La organización también afirmó que el magisterio ha enfrentado presiones relacionadas con contenidos y decisiones educativas, manteniendo el compromiso con la formación académica de niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, la UNPF reiteró la necesidad de fortalecer las condiciones del sistema educativo mediante mejoras en infraestructura, equipamiento escolar, capacitación docente y acciones enfocadas en disminuir la deserción escolar.

Finalmente, la agrupación envió una felicitación a las y los maestros del país por su “generosidad y entrega decidida”, al considerar que su trabajo es indispensable para garantizar el derecho a la educación.