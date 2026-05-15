Coahuila: UNPF reconoce a docentes como pieza clave para enfrentar rezago educativo
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La UNPF también hizo un llamado a reforzar acciones para disminuir la deserción escolar en México, como parte de las prioridades para mejorar el sistema educativo
La Unión Nacional de Padres de Familia reconoció la labor de las y los docentes del país como uno de los pilares para enfrentar la crisis y el rezago educativo en México, en el marco del Día del Maestro, celebrado este 15 de mayo.
A través de un comunicado, la organización destacó el trabajo de maestras y maestros que, aseguró, han sostenido el sistema educativo pese a las dificultades registradas en los últimos años, así como la falta de recursos y condiciones adecuadas en diversas escuelas.
En el documento, firmado por Israel Sánchez Martínez y Francisco Javier Mancillas González, se señaló que los docentes han sido fundamentales para evitar un mayor deterioro en la educación pública y para atender problemáticas como deficiencias en lectura, matemáticas y comprensión.
La organización también afirmó que el magisterio ha enfrentado presiones relacionadas con contenidos y decisiones educativas, manteniendo el compromiso con la formación académica de niñas, niños y jóvenes.
Asimismo, la UNPF reiteró la necesidad de fortalecer las condiciones del sistema educativo mediante mejoras en infraestructura, equipamiento escolar, capacitación docente y acciones enfocadas en disminuir la deserción escolar.
Finalmente, la agrupación envió una felicitación a las y los maestros del país por su “generosidad y entrega decidida”, al considerar que su trabajo es indispensable para garantizar el derecho a la educación.