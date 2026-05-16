Ramos Arizpe mantiene viva la tradición con la Feria del Tamal y Pan de Pulque

Luego de arrancar actividades este viernes, la feria permanecerá abierta sábado y domingo frente a la Presidencia Municipal, donde decenas de comerciantes y emprendedores instalaron sus espacios para ofrecer productos elaborados en la región.

La actividad en la plaza principal de Ramos Arizpe continuará durante este fin de semana con la realización de la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026, evento que reúne oferta gastronómica, música en vivo, actividades culturales y una exhibición de automóviles clásicos.

Desde las 12:00 horas, familias y visitantes podrán recorrer los distintos módulos colocados en la explanada principal, donde participan más de 50 expositores dedicados a la venta de tamales, pan de pulque, antojitos y diversos artículos regionales.

Entre los productos que forman parte de la muestra destacan distintas variedades de tamales y pan tradicional, además de mercancía elaborada por productores y pequeños comerciantes locales que buscan impulsar sus ventas durante el evento.

La feria también contempla actividades recreativas y culturales para los asistentes, así como presentaciones musicales que se desarrollarán a lo largo del fin de semana en el primer cuadro de la ciudad.

Uno de los eventos programados será la exhibición de autos clásicos, prevista para este domingo 17 de mayo en la Plaza Principal de Ramos Arizpe. La muestra se realizará en un horario de 10:00 a 18:00 horas y contará con la presencia de entre 80 y 100 vehículos antiguos y de colección.

Durante la jornada, aficionados al automovilismo y visitantes podrán observar unidades representativas de distintas épocas, así como modelos restaurados y automóviles considerados emblemáticos por coleccionistas.

Los organizadores informaron que la exposición busca reunir a propietarios de vehículos clásicos y ofrecer un espacio de convivencia para quienes gustan de este tipo de automóviles.