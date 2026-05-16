Ramos Arizpe mantiene viva la tradición con la Feria del Tamal y Pan de Pulque

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    Ramos Arizpe mantiene viva la tradición con la Feria del Tamal y Pan de Pulque
    La Feria del Tamal y Pan de Pulque continuará durante todo el fin de semana con actividades culturales, música en vivo y venta de productos tradicionales elaborados por comerciantes locales. CORTESÍA

La muestra de autos clásicos programada para este domingo reunirá vehículos antiguos y de colección en la plaza principal

La actividad en la plaza principal de Ramos Arizpe continuará durante este fin de semana con la realización de la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026, evento que reúne oferta gastronómica, música en vivo, actividades culturales y una exhibición de automóviles clásicos.

Luego de arrancar actividades este viernes, la feria permanecerá abierta sábado y domingo frente a la Presidencia Municipal, donde decenas de comerciantes y emprendedores instalaron sus espacios para ofrecer productos elaborados en la región.

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Desde las 12:00 horas, familias y visitantes podrán recorrer los distintos módulos colocados en la explanada principal, donde participan más de 50 expositores dedicados a la venta de tamales, pan de pulque, antojitos y diversos artículos regionales.

Entre los productos que forman parte de la muestra destacan distintas variedades de tamales y pan tradicional, además de mercancía elaborada por productores y pequeños comerciantes locales que buscan impulsar sus ventas durante el evento.

La feria también contempla actividades recreativas y culturales para los asistentes, así como presentaciones musicales que se desarrollarán a lo largo del fin de semana en el primer cuadro de la ciudad.

Uno de los eventos programados será la exhibición de autos clásicos, prevista para este domingo 17 de mayo en la Plaza Principal de Ramos Arizpe. La muestra se realizará en un horario de 10:00 a 18:00 horas y contará con la presencia de entre 80 y 100 vehículos antiguos y de colección.

Durante la jornada, aficionados al automovilismo y visitantes podrán observar unidades representativas de distintas épocas, así como modelos restaurados y automóviles considerados emblemáticos por coleccionistas.

Los organizadores informaron que la exposición busca reunir a propietarios de vehículos clásicos y ofrecer un espacio de convivencia para quienes gustan de este tipo de automóviles.

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Además de la exhibición, la feria mantendrá abiertas las áreas gastronómicas y comerciales para quienes acudan al centro de Ramos Arizpe durante el sábado y domingo.

La entrada a todas las actividades será gratuita, por lo que se espera la presencia de visitantes provenientes de distintos sectores de la región sureste de Coahuila.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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