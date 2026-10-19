Emiten tres recomendaciones a autoridades de Piedras Negras por violaciones a derechos humanos

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Emiten tres recomendaciones a autoridades de Piedras Negras por violaciones a derechos humanos
    La secundaria Abel Herrera Rodulfo, ubicada en la colonia San Joaquín de Piedras Negras, fue escenario de una agresión física contra un estudiante durante un Operativo Mochila, hecho por el que la CDHEC emitió una recomendación. REDES SOCIALES

La CDHEC emitió tres recomendaciones por agresiones policiales contra un estudiante y la muerte de dos personas bajo custodia en la cárcel municipal de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) emitió tres recomendaciones dirigidas al Gobierno Municipal de Piedras Negras y a la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, tras acreditarse violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las policías Municipal y Estatal.

Entre las resoluciones destaca la agresión física a un estudiante de la secundaria Abel Herrera Rodulfo, ubicada en la colonia San Joaquín, ocurrida durante la ejecución de un “Operativo Mochila” a cargo de corporaciones locales y estatales. Por este hecho, el organismo exigió iniciar procedimientos administrativos contra los responsables, aplicar las sanciones correspondientes y reparar el daño provocado al menor.

Abren registro para Pensiones del Bienestar en Torreón, Matamoros y Viesca

Las dos recomendaciones restantes corresponden a las muertes de dos ciudadanos bajo custodia en las celdas de la cárcel municipal, ocurridas en hechos distintos. Un caso se registró por suicidio mediante ahorcamiento y el otro, a causa de un traumatismo letal tras una caída dentro de las instalaciones.

El titular de la Tercera Visitaduría de la CDHEC, Manuel Isaac López Soto, señaló que en los decesos ocurridos en la prisión preventiva existe un común denominador: la omisión en la atención y cuidado de personas en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, el funcionario informó que las autoridades ya fueron notificadas y se encuentran dentro del plazo legal para manifestar si aceptan o rechazan los señalamientos, con la posibilidad de solicitar una prórroga para su cumplimiento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derechos humanos

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cirugía plástica para el sistema de salud

Cirugía plástica para el sistema de salud
El Rodeo Saltillo concluyó con más de 125 mil visitantes, entre ellos turistas nacionales y extranjeros.

Rodeo Saltillo se consolida como el mejor de México y pone a la capital de Coahuila en el mapa internacional
true

Saltillo: cada vez es más una ciudad para los autos
Personas adultas mayores y mujeres interesadas podrán solicitar su incorporación a los programas de pensiones del Bienestar hasta el 25 de octubre.

Abren registro para Pensiones del Bienestar en Torreón, Matamoros y Viesca
La denunciante entregó videos a la Policía Ambiental para que las autoridades investiguen el presunto maltrato animal.

Indigna en Saltillo video de joven golpeando a un perrito en la colonia República; ya investigan el caso
Chivas abrirá la actividad del martes frente al Necaxa con la intención de sumar en casa y mantenerse cerca de los primeros lugares de la clasificación.

Liga MX: previa de la Jornada 13 del Apertura 2026, partidos y horarios
Según los informes, Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, acusó a Corea del Sur de haber realizado numerosos disparos de advertencia y emitido avisos por radio en la frontera desde agosto.

Corea del Norte amenaza con reanudar las emisiones de propaganda y desplegar más armas en la frontera con Corea del Sur
La violencia, que incluyó saqueos, incendios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, elevó la presión sobre el Gobierno de Giorgia Meloni.

Todo sobre las violentas protestas en Italia: Milán, la ciudad más afectada con cientos de arrestos