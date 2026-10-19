Emiten tres recomendaciones a autoridades de Piedras Negras por violaciones a derechos humanos

Entre las resoluciones destaca la agresión física a un estudiante de la secundaria Abel Herrera Rodulfo, ubicada en la colonia San Joaquín, ocurrida durante la ejecución de un “Operativo Mochila” a cargo de corporaciones locales y estatales. Por este hecho, el organismo exigió iniciar procedimientos administrativos contra los responsables, aplicar las sanciones correspondientes y reparar el daño provocado al menor.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) emitió tres recomendaciones dirigidas al Gobierno Municipal de Piedras Negras y a la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, tras acreditarse violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las policías Municipal y Estatal.

Las dos recomendaciones restantes corresponden a las muertes de dos ciudadanos bajo custodia en las celdas de la cárcel municipal, ocurridas en hechos distintos. Un caso se registró por suicidio mediante ahorcamiento y el otro, a causa de un traumatismo letal tras una caída dentro de las instalaciones.

El titular de la Tercera Visitaduría de la CDHEC, Manuel Isaac López Soto, señaló que en los decesos ocurridos en la prisión preventiva existe un común denominador: la omisión en la atención y cuidado de personas en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, el funcionario informó que las autoridades ya fueron notificadas y se encuentran dentro del plazo legal para manifestar si aceptan o rechazan los señalamientos, con la posibilidad de solicitar una prórroga para su cumplimiento.