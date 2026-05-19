Empieza INE aplicación de voto anticipado en Coahuila

Aunque este procedimiento también se realiza en domicilios particulares, en Saltillo el ejercicio se llevó a cabo en el asilo Ropero del Pobre, ubicado en la zona Centro de la ciudad.

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició en Coahuila el proceso de voto anticipado, mecanismo que permite participar a personas que, por motivos de salud o movilidad, no podrán acudir a las casillas el próximo 7 de junio, fecha en que se renovarán las curules del Congreso del Estado.

Las personas que participan mediante esta modalidad son identificadas principalmente por el INE desde que acuden a los módulos de atención y manifiestan contar con alguna discapacidad motriz o condición que les impide trasladarse a una casilla.

Fue entre febrero y marzo cuando personal del INE acudió al asilo para extender la invitación a participar en este ejercicio democrático, el cual ya se había implementado en procesos electorales anteriores.

En el asilo emitieron su voto 30 personas correspondientes a la Junta Distrital 07 del INE; sin embargo, en todo el estado se tiene un registro de 181 ciudadanos que participarán bajo esta modalidad.

“Hay más personas en estos distritos. Ayer acudimos en dos rutas a domicilios particulares de personas que se encuentran en la misma situación y, afortunadamente, todos emitieron su voto. En ocasiones nos encontramos con personas que ya no pueden, ya no desean participar o no logramos localizarlas, pero en esta ocasión todos fueron ubicados”, señaló una representante del organismo electoral.