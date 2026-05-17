Realizan simulacros en casillas especiales rumbo a la jornada electoral en Coahuila

Como parte de los preparativos para la próxima jornada electoral, los Centros de Escrutinio y Cómputo Especiales (CEES) continúan con sus actividades de capacitación y simulación operativa bajo la supervisión de funcionarias de las juntas distritales y de la Junta Local.

Autoridades electorales informaron que cada una de las 15 casillas especiales que serán instaladas ha llevado a cabo al menos dos simulacros, con el objetivo de fortalecer la organización y garantizar una atención eficiente a la ciudadanía durante el proceso de votación.