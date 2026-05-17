Realizan simulacros en casillas especiales rumbo a la jornada electoral en Coahuila

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    Realizan simulacros en casillas especiales rumbo a la jornada electoral en Coahuila
    Se instalarán 15 casillas especiales durante el proceso electoral. ESPECIAL

Funcionarias de juntas distritales y de la Junta Local supervisan los trabajos

Como parte de los preparativos para la próxima jornada electoral, los Centros de Escrutinio y Cómputo Especiales (CEES) continúan con sus actividades de capacitación y simulación operativa bajo la supervisión de funcionarias de las juntas distritales y de la Junta Local.

Autoridades electorales informaron que cada una de las 15 casillas especiales que serán instaladas ha llevado a cabo al menos dos simulacros, con el objetivo de fortalecer la organización y garantizar una atención eficiente a la ciudadanía durante el proceso de votación.

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Las prácticas realizadas permiten evaluar tiempos de atención, coordinación del personal y funcionamiento de los procedimientos establecidos para la recepción y conteo de votos, además de identificar áreas de mejora previo a la jornada electoral.

Asimismo, se destacó que la supervisión por parte de las juntas distritales y Local forma parte de las acciones encaminadas a asegurar el correcto desarrollo de las actividades en las casillas especiales, las cuales atienden principalmente a personas que se encuentran fuera de su sección electoral.

Las autoridades reiteraron que estas acciones buscan brindar certeza, agilidad y una adecuada atención a las y los ciudadanos que participarán en el proceso electoral.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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