Empleados de Correos en Parras de la Fuente protestan por falta de vehículos y mobiliario en mal estado

PARRAS, COAH.- Con pancartas y consignas, los dos únicos empleados que aún laboran en la oficina de Correos del centro del municipio, Marcos y Mario, realizaron una manifestación pacífica para exigir mejoras en sus condiciones de trabajo.

Los trabajadores señalaron que el mobiliario con el que cuentan está en pésimo estado: escritorios y mostradores “del año del caldo”, sillas deterioradas y básculas obsoletas que dificultan el servicio. Además, denunciaron que la falta de vehículos ha provocado constantes retrasos en la entrega de correspondencia y paquetería. “Antes éramos 18 empleados, ahora solo quedamos dos. Hacemos lo que podemos, pero no hay herramientas ni apoyo”, expresó uno de los manifestantes, quien pidió no ser identificado por temor a represalias.

De acuerdo con los trabajadores, los envíos postales llegan únicamente una vez al día, lo que genera molestia entre los usuarios, especialmente cuando los recibos de pago o notificaciones llegan con varios días de retraso. “La gente se enoja con nosotros, pero el problema es la falta de recursos”, añadieron.