Empleados de Correos en Parras de la Fuente protestan por falta de vehículos y mobiliario en mal estado

Coahuila
/ 27 octubre 2025
    Empleados de Correos en Parras de la Fuente protestan por falta de vehículos y mobiliario en mal estado
    Marcos y Mario, los dos únicos empleados de la oficina de Correos del centro, realizaron una manifestación pacífica para exigir mejores condiciones laborales. FOTO: PEDRO PESINA/VANGUARDIA

Solo dos trabajadores atienden actualmente la oficina de Correos ubicada frente a la plaza del reloj, donde el deterioro del mobiliario y la escasez de vehículos ha provocado retrasos en la entrega de correspondencia y quejas de los usuarios

PARRAS, COAH.- Con pancartas y consignas, los dos únicos empleados que aún laboran en la oficina de Correos del centro del municipio, Marcos y Mario, realizaron una manifestación pacífica para exigir mejoras en sus condiciones de trabajo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Dónde está el team frío? Saltillo enfrentará el primer descenso drástico de temperatura esta semana

$!La falta de vehículos y el mobiliario deteriorado ha provocado retrasos en la entrega de correspondencia y malestar entre los usuarios.
La falta de vehículos y el mobiliario deteriorado ha provocado retrasos en la entrega de correspondencia y malestar entre los usuarios. FOTO: PEDRO PESINA/VANGUARDIA

Los trabajadores señalaron que el mobiliario con el que cuentan está en pésimo estado: escritorios y mostradores “del año del caldo”, sillas deterioradas y básculas obsoletas que dificultan el servicio. Además, denunciaron que la falta de vehículos ha provocado constantes retrasos en la entrega de correspondencia y paquetería.

“Antes éramos 18 empleados, ahora solo quedamos dos. Hacemos lo que podemos, pero no hay herramientas ni apoyo”, expresó uno de los manifestantes, quien pidió no ser identificado por temor a represalias.

$!Solo dos trabajadores atienden actualmente la oficina de Correos ubicada frente a la plaza del reloj.
Solo dos trabajadores atienden actualmente la oficina de Correos ubicada frente a la plaza del reloj. FOTO: PEDRO PESINA/VANGUARDIA

De acuerdo con los trabajadores, los envíos postales llegan únicamente una vez al día, lo que genera molestia entre los usuarios, especialmente cuando los recibos de pago o notificaciones llegan con varios días de retraso. “La gente se enoja con nosotros, pero el problema es la falta de recursos”, añadieron.

$!La oficina postal, ubicada frente a la plaza del reloj, opera con recursos mínimos y sin respuesta del sindicato ni de la coordinación estatal.
La oficina postal, ubicada frente a la plaza del reloj, opera con recursos mínimos y sin respuesta del sindicato ni de la coordinación estatal. FOTO: PEDRO PESINA/VANGUARDIA

Pese a pertenecer a un sindicato, aseguran que no han recibido respuesta favorable a sus peticiones. Mencionaron que la coordinadora estatal de Correos ha sido informada en repetidas ocasiones sobre la necesidad de refacciones para motocicletas y bicicletas utilizadas en el reparto, así como de nuevo mobiliario, pero no ha habido avances.

La oficina, ubicada frente a la plaza del reloj sobre la calle Ramos Arizpe, continúa operando con limitaciones y bajo la presión de mantener el servicio a pesar de la escasez de personal y equipo.

Temas


Burocracia

Localizaciones


Coahuila
Parras de la Fuente

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El programa ‘Aquí Andamos’ realizó limpieza profunda del lecho y cuerpo de agua, además de pintura y cuidado de áreas verdes.

Saltillo: Concluyen trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza
La mayor parte del Estado reporta algún nivel de sequía superando a los registros del año pasado.

Coahuila es segundo lugar en territorio afectado por la sequía, a pesar de las lluvias
La diputada Verónica Martínez demandó transparencia en las obras y recursos que CFE destina a Coahuila.

Exige diputada freno a apagones: 300 mil fallas eléctricas golpean a Coahuila y La Laguna, afirma
El instituto también atiende el rezago educativo, con 80 mil adultos que no concluyeron la primaria y 350 mil que no terminaron la secundaria, implementando convenios con universidades, municipios y cámaras empresariales para brindar asesorías personalizadas.

Coahuila registra 1.2% de analfabetismo; 31 mil personas no saben leer ni escribir
Cámara de Diputados: Alegría y tristeza

Cámara de Diputados: Alegría y tristeza
Los proyectos de construcción residencial en Saltillo, incluidos desarrollos verticales y parques ligeros, podrían acelerarse gracias a tasas de crédito más bajas y mayor claridad en la regulación.

Saltillo, entre las ciudades que podrían acelerar proyectos de vivienda y parques ligeros
true

Coahuila: Contaminación del aire, un problema de salud pública
true

Se puede decir... Que abunda la ‘extorsión’