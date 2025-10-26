¿Dónde está el team frío? Saltillo enfrentará el primer descenso drástico de temperatura esta semana

    ¿Dónde está el team frío? Saltillo enfrentará el primer descenso drástico de temperatura esta semana
    Se anticipa una temporada invernal activa por la influencia del Vórtice Polar y el fenómeno de La Niña. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA

Las temperaturas podrían descender hasta los 7 grados Celsius, además de que existe un 50% de probabilidades de lluvias para el miércoles

Un presagio de invierno se empieza a percibir en el Sureste de Coahuila. Según los pronósticos meteorológicos, esta semana se registrará un marcado descenso de temperatura que anticipa el inicio formal de la temporada invernal.

Para el miércoles en Saltillo se esperan valores máximos de apenas 16 grados y mínimos de hasta 7, acompañados por un 50 por ciento de probabilidad de lluvia; mientras que el jueves el termómetro oscilará entre los 22 y los 10 grados Celsius.

Actualmente, México se encuentra bajo los efectos del frente frío número 10 de los 48 previstos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para la temporada 2025-2026. De acuerdo con el organismo, noviembre registrará al menos seis frentes fríos, diciembre siete y los primeros cinco meses de 2026 concentrarán los 25 restantes, lo que anticipa un invierno con varios episodios de bajas temperaturas.

El descenso térmico se relaciona directamente con la evolución del llamado Vórtice Polar, un sistema ciclónico que actúa como un enorme remolino de aire frío sobre el Ártico. Cuando este fenómeno se debilita, el aire gélido puede desplazarse hacia el sur, alcanzando regiones como Norteamérica y México. Los especialistas prevén que el vórtice se mantendrá fuerte durante las próximas semanas, pero su posible elongación podría generar nuevas oleadas frías desde noviembre.

La situación atmosférica se complica por el paso de una breve fase de La Niña, que se extenderá hasta el invierno antes de regresar a condiciones neutrales a comienzos de 2026. Esta combinación de factores podría generar un invierno con fuertes contrastes térmicos: periodos de intenso frío alternando con días templados, especialmente cuando el vórtice polar coincida con otras oscilaciones como la Ártica o la del Pacífico Este.

Para la primera semana de noviembre se prevé la llegada de una segunda masa polar moderada que reforzará el ambiente invernal.

De acuerdo con los modelos meteorológicos, los estados con mayor potencial de frío severo serán Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y parte del Bajío, con valores que podrían descender hasta los –10 °C en zonas montañosas.

En el caso del Sureste coahuilense, el llamado “team frío” podrá finalmente desempolvar la chamarra: el invierno, aunque adelantado, ya comienza a sentirse.

Elena Vega

