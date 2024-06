En cinco años, no bajó trabajo infantil en actividades no permitidas en Coahuila

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la última Encuesta Nacional de Trabajo Infantil revela que en Coahuila no se ha logrado disminuir el porcentaje de niños que realizan actividades no permitidas en algún campo laboral del estado, y al menos un tercio trabaja un horario igual al de cualquier adulto desde los 5 años.

De acuerdo con los datos reportados por la Encuesta del INEGI, en Coahuila hay al menos 34 mil 700 menores de entre 5 y 17 años que se encuentran ocupados en el campo laboral del estado.

Según los datos, de ese porcentaje de menores de edad a los que se les ha asignado algún trabajo o que lo han conseguido por sus propios medios, un 83 por ciento se desempeña en trabajos considerados como “no permitidos” para esa edad.

Este grupo de menores trabajando en actividades no permitidas equivale al 3.9 por ciento del total de los niños y adolescentes que habitan en Coahuila, según la última encuesta levantada por el INEGI a finales del 2022; sin embargo, este porcentaje no ha cambiado desde el 2019, cuando se realizó una encuesta anterior.

En términos absolutos, el índice permite observar que sí creció el número de menores trabajando en esta condición, pues pasó en 2018 de estar prevaleciendo en 28 mil 043 menores de edad a 29 mil 094.

El INEGI establece que la ocupación en trabajos no permitidos: “Comprende a las personas de 5 a 17 años que realizan ocupaciones y actividades que no están permitidas porque ponen en riesgo su salud, afectan su desarrollo o bien se llevan a cabo por debajo de la edad mínima permitida para trabajar, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (LFT)”.

En ese aspecto, la Ley Federal del Trabajo establece como prohibición que los menores de edad laboren en actividades que pueden resultar peligrosas o insalubres para su edad y condición, y que por la naturaleza del trabajo, condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presta, o por la composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física y mental de los menores.

Entre los rubros destacan actividades laborales para los menores registradas como prohibidas: trabajos en cantinas o tabernas, trabajos después de las 22:00 horas, la minería, entre otros.

Los términos de la Encuesta amplían que, mientras en el 2019 siete mil 287 menores de entre 5 y 17 años que estaban trabajando en actividades no permitidas no asistían a la escuela, para el 2022 este cúmulo era de 12 mil 045 menores; es decir, el porcentaje de niños que no van a la escuela y que en realidad están trabajando en actividades peligrosas pasó de 26% a 41.5 por ciento en cinco años.

Del total de los niños bajo esta condición, al menos un tercio trabaja horarios de más de 36 horas a la semana, y de ellos, el 70 por ciento se encuentran trabajando en actividades de servicios, comercio, transporte y comunicaciones -o sector terciario-, 19 por ciento en el sector secundario que es la industria y la construcción, y el resto en actividades como la agricultura, ganadería, pesca y minería en Coahuila.

A nivel general, la Encuesta detalla que en Coahuila al menos 43 por ciento de los niños que trabajan lo hacen para llevar una aportación a sus hogares.