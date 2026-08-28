‘En Coahuila la seguridad es un esfuerzo diario’: Manolo Jiménez

El mandatario estatal señaló que el plan de blindaje se mantendrá firme, independientemente de los avances alcanzados en materia de seguridad, y destacó que la infraestructura ubicada entre Torreón y Gómez Palacio está próxima a concluirse.

TORREÓN, COAH.- El blindaje de las fronteras de Coahuila no dará marcha atrás; por el contrario, se intensificará con la construcción de más cuarteles, nuevos arcos de vigilancia y una coordinación permanente entre las distintas corporaciones de seguridad, afirmó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Explicó que estos módulos son prefabricados antes de ser trasladados y ensamblados en el sitio definitivo, por lo que estimó que el punto de revisión que conecta a Durango con la Comarca Lagunera estará listo próximamente.

Jiménez Salinas indicó que la estrategia busca cubrir las principales vías de acceso a Coahuila. Actualmente operan infraestructuras similares en los trayectos Monterrey-Saltillo, Zacatecas-Saltillo y Nuevo Laredo-Piedras Negras, sobre la carretera Ribereña. A estos puntos se suman el tramo Gómez Palacio-Torreón y el proyecto contemplado para la ruta Nuevo León-Castaños-Monclova.

A esta estrategia se suma el despliegue táctico en distintas regiones del estado, donde actualmente operan 18 instalaciones militares y policiales.

“Forma parte del plan para proteger nuestro territorio y no bajar la guardia. Aunque las cifras sean positivas, continuamos invirtiendo, colaborando y actuando con plena determinación”, afirmó.

Sobre posibles riesgos en La Laguna tras la captura de presuntos generadores de violencia en entidades vecinas, el gobernador aseguró que se mantiene un monitoreo permanente para prevenir posibles afectaciones a la población.

“Frente a una detención relevante, se vigila de inmediato la zona de influencia, se previenen impactos secundarios y se articula una maniobra de contención”, señaló.

Respecto a la muerte reciente de un elemento de las fuerzas estatales, Jiménez Salinas afirmó que las investigaciones continuarán hasta esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables.

Confirmó que hay personas bajo custodia y presuntos delincuentes abatidos relacionados con el caso. Asimismo, reiteró el respaldo a los familiares del agente mediante indemnizaciones, pensiones y apoyos educativos para sus dependientes.

“Cada agente que cae en cumplimiento de su deber es un héroe que llena de orgullo a Coahuila”, expresó, al reiterar que las corporaciones cuentan con el respaldo de la administración estatal.

Finalmente, anunció que se prepara una propuesta legislativa para fortalecer la Fiscalía General del Estado mediante la creación de vicefiscalías especializadas y el incremento de agentes del Ministerio Público y personal operativo.