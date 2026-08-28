‘En Coahuila la seguridad es un esfuerzo diario’: Manolo Jiménez

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    ‘En Coahuila la seguridad es un esfuerzo diario’: Manolo Jiménez
    El Gobernador reiteró su respaldo a las familias de los agentes fallecidos, mediante indemnizaciones, pensiones y apoyos educativos para sus dependientes. SANDRA GÓMEZ

El Gobierno estatal contempla construir más cuarteles y nuevos arcos de vigilancia para fortalecer el control de los accesos a la entidad

TORREÓN, COAH.- El blindaje de las fronteras de Coahuila no dará marcha atrás; por el contrario, se intensificará con la construcción de más cuarteles, nuevos arcos de vigilancia y una coordinación permanente entre las distintas corporaciones de seguridad, afirmó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario estatal señaló que el plan de blindaje se mantendrá firme, independientemente de los avances alcanzados en materia de seguridad, y destacó que la infraestructura ubicada entre Torreón y Gómez Palacio está próxima a concluirse.

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Explicó que estos módulos son prefabricados antes de ser trasladados y ensamblados en el sitio definitivo, por lo que estimó que el punto de revisión que conecta a Durango con la Comarca Lagunera estará listo próximamente.

Jiménez Salinas indicó que la estrategia busca cubrir las principales vías de acceso a Coahuila. Actualmente operan infraestructuras similares en los trayectos Monterrey-Saltillo, Zacatecas-Saltillo y Nuevo Laredo-Piedras Negras, sobre la carretera Ribereña. A estos puntos se suman el tramo Gómez Palacio-Torreón y el proyecto contemplado para la ruta Nuevo León-Castaños-Monclova.

A esta estrategia se suma el despliegue táctico en distintas regiones del estado, donde actualmente operan 18 instalaciones militares y policiales.

“Forma parte del plan para proteger nuestro territorio y no bajar la guardia. Aunque las cifras sean positivas, continuamos invirtiendo, colaborando y actuando con plena determinación”, afirmó.

Sobre posibles riesgos en La Laguna tras la captura de presuntos generadores de violencia en entidades vecinas, el gobernador aseguró que se mantiene un monitoreo permanente para prevenir posibles afectaciones a la población.

“Frente a una detención relevante, se vigila de inmediato la zona de influencia, se previenen impactos secundarios y se articula una maniobra de contención”, señaló.

Respecto a la muerte reciente de un elemento de las fuerzas estatales, Jiménez Salinas afirmó que las investigaciones continuarán hasta esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables.

Confirmó que hay personas bajo custodia y presuntos delincuentes abatidos relacionados con el caso. Asimismo, reiteró el respaldo a los familiares del agente mediante indemnizaciones, pensiones y apoyos educativos para sus dependientes.

“Cada agente que cae en cumplimiento de su deber es un héroe que llena de orgullo a Coahuila”, expresó, al reiterar que las corporaciones cuentan con el respaldo de la administración estatal.

Finalmente, anunció que se prepara una propuesta legislativa para fortalecer la Fiscalía General del Estado mediante la creación de vicefiscalías especializadas y el incremento de agentes del Ministerio Público y personal operativo.

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Explicó que la reestructuración busca ampliar la atención a distintas necesidades sociales sin reducir los recursos destinados al combate al crimen organizado.

“Vamos a reforzar la plantilla para responder a otras necesidades de la población, pero sin distraer la prioridad absoluta, que sigue siendo la tranquilidad de Coahuila”, concluyó.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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