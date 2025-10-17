En Coahuila, reaparece Andy López Beltrán tras cuatro meses de ausencia en eventos partidistas

Luego de más de cuatro meses sin aparecer en actos partidistas, Andy López Beltrán, secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, volvió a difundir este viernes un encuentro con militantes del partido en Coahuila.

Según una publicación en su cuenta de Instagram, López Beltrán visitó la entidad para evaluar los trabajos de los coordinadores de Morena en Torreón, Saltillo y Monclova, y “reforzar” los esfuerzos de cara a las metas del partido para 2025.

TE PUEDE INTERESAR: La conexión Coahuila de Andy López Beltrán y el huachicol fiscal

La última vez que hizo pública su presencia en eventos partidistas fue el 24 de mayo, durante el cierre de campaña de Betzabé Martínez en Gómez Palacio, Durango, lo que marcó un prolongado periodo de baja visibilidad política.

Durante esos meses, su perfil público se limitó a apariciones digitales en reuniones internas del Comité Ejecutivo Nacional o participaciones en informes de gobierno —como los rendidos por la presidenta Claudia Sheinbaum en septiembre y octubre.