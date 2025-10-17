En Coahuila, reaparece Andy López Beltrán tras cuatro meses de ausencia en eventos partidistas

Coahuila
/ 17 octubre 2025
    En Coahuila, reaparece Andy López Beltrán tras cuatro meses de ausencia en eventos partidistas
    Andrés Manuel López Beltrán no aparecía en eventos partidistas desde la campaña en Durango. Foto: Instagram

El hijo del ex presidente López Obrador se reúne con estructuras morenistas en Saltillo, Torreón y Monclova

Luego de más de cuatro meses sin aparecer en actos partidistas, Andy López Beltrán, secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, volvió a difundir este viernes un encuentro con militantes del partido en Coahuila.

Según una publicación en su cuenta de Instagram, López Beltrán visitó la entidad para evaluar los trabajos de los coordinadores de Morena en Torreón, Saltillo y Monclova, y “reforzar” los esfuerzos de cara a las metas del partido para 2025.

La última vez que hizo pública su presencia en eventos partidistas fue el 24 de mayo, durante el cierre de campaña de Betzabé Martínez en Gómez Palacio, Durango, lo que marcó un prolongado periodo de baja visibilidad política.

Durante esos meses, su perfil público se limitó a apariciones digitales en reuniones internas del Comité Ejecutivo Nacional o participaciones en informes de gobierno —como los rendidos por la presidenta Claudia Sheinbaum en septiembre y octubre.

Este retorno ocurre después de un lapso en el que López Beltrán también estuvo envuelto en polémica por un viaje de descanso a Tokio. En su momento, criticó la cobertura mediática del viaje, alegando que se trató de “linchamiento político”, y defendió que cubrió los costos de su viaje por cuenta propia.

En aquel texto, el funcionario aseguró que “mis adversarios y los hipócritas conservadores ... mandaron a sus espías a fotografiarme y acosarme para emprender una campaña de linchamiento político impregnada de odio, clasismo y calumnias”.

La aparición de López Beltrán en Coahuila se interpreta como un gesto político con doble mensaje: por un lado, busca reactivar su presencia territorial dentro de Morena; por otro, enviar señales de que su rol sigue vigente pese a la ausencia pública prolongada.

Temas


Política Coahuila
Política México

Localizaciones


Saltillo

