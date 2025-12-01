Hay faltas administrativas que ‘no son tolerables’: Sefirc Coahuila
Al comparecer ante el Congreso del Estado, la titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (Sefirc) también se refirió al proceso de transición que implicó la desaparición del ICAI.
A través de las sanciones aplicadas a servidores públicos con alguna irregularidad en su desempeño administrativo, se busca dejar el ejemplo de que ciertas prácticas de este tipo son inadmisibles, señaló la Elma Marisol Martínez, titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (Sefirc).
Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, para el análisis del segundo informe anual que presentó el gobernador Manolo Jiménez, la funcionaria señaló que son múltiples las acciones que se realizan y diferentes las áreas del organismo que intervienen en el combate a los manejos administrativos irregulares.
Refirió: “Cuando se recibe una denuncia de algún funcionario que esté solicitando una aportación adicional a un servicio que debe ser público, desde ahí vamos tratando de sancionar y poner un ejemplo con los compañeros, de que hay situaciones que no son tolerables dentro de la administración pública”.
Informó que se han concluido 695 investigaciones administrativas, de las que 474 corresponden a denuncias, 197 por promociones de responsabilidad de la Auditoría Superior del Estado (ASEC), 19 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y cinco por entidades del Gobierno Federal.
Añadió que han sido substanciadas 100 procedimientos de responsabilidad administrativa y se aplicaron 46 sanciones en casos que acreditaron de manera fehaciente faltas administrativas.
Al mencionar las diferentes formas de investigación que efectúa la Sefirc en su labor preventiva, aseguró que “se busca ser firmes y actuar de manera profesional”, aun cuando esto “incomoda” a algunas entidades al momento de ser supervisadas, pero para ello “se cuenta —insistió— con personal muy capaz y muy profesional”.
En sesión encabezada por la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, coordinadora de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, la funcionaria estatal respondió a preguntas planteadas por los diputados Gerardo Abrahán Aguado Gómez y Guillermo Ruiz Guerra, y por las legisladoras Zulmma Verenice Guerrero Cázares y Delia Aurora Hernández Álvarez.
A pregunta expresa, la secretaria expuso que el proceso de transición que implicó la extinción del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) se llevó a cabo de manera sencilla y sin afectar el derecho a la información, ni el de protección de datos personales, además, la institución entregó los expedientes “en orden”.
Dio a conocer que en los asuntos que absorbió la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, el ICAI le heredó un total de 200 expedientes, de los cuales se han resuelto 174, y 16 están en etapa de dictaminación.
Martínez González informó que se han recibido 250 recursos de revisión, de los cuales se han concluido 142 y 108 se encuentran en trámite. Junto con los casos recibidos del ICAI, se han concluido 316 recursos de revisión, y 135 más están en proceso.
Explicó que los asuntos calificados como graves son turnados al Tribunal de Justicia Administrativa, y que gran parte de las quejas recibidas provienen de ciudadanos, la mayor parte de las cuales se refieren a la falta de documentación comprobatoria, aunque existen casos como el de un funcionario que no se apegó a las normas procesales para resolver un caso laboral, y otro que incurrió en acoso sexual.
Destacó que prácticamente todas las dependencias y Gobiernos Municipales han digitalizado su información, igualmente, aclaró que la Sefirc no tiene competencia como órgano fiscalizador en los Municipios, sino de acompañamiento a sus contralores, principalmente en las administraciones pequeñas, en donde se ha dado capacitación, con el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Refirió que las observaciones que se han recibido de la dependencia federal, tratándose del primer informe, equivalió al 0.3% de la muestra auditada y, en el caso del segundo informe publicado, fue el 0.5 por ciento. Al respecto, “se está en etapa de solventación”, de lo cual auguró buenos resultados.
En su intervención, la secretaria anunció que presentaría una actualización de la ruta que se sigue para concretar la visión de estado del gobernador Manolo Salinas, interesado en impulsar a Coahuila como un referente nacional en materia de participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas e innovación digital.