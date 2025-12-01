Hay faltas administrativas que ‘no son tolerables’: Sefirc Coahuila

A través de las sanciones aplicadas a servidores públicos con alguna irregularidad en su desempeño administrativo, se busca dejar el ejemplo de que ciertas prácticas de este tipo son inadmisibles, señaló la Elma Marisol Martínez, titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (Sefirc).

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, para el análisis del segundo informe anual que presentó el gobernador Manolo Jiménez, la funcionaria señaló que son múltiples las acciones que se realizan y diferentes las áreas del organismo que intervienen en el combate a los manejos administrativos irregulares.

Refirió: “Cuando se recibe una denuncia de algún funcionario que esté solicitando una aportación adicional a un servicio que debe ser público, desde ahí vamos tratando de sancionar y poner un ejemplo con los compañeros, de que hay situaciones que no son tolerables dentro de la administración pública”.

Informó que se han concluido 695 investigaciones administrativas, de las que 474 corresponden a denuncias, 197 por promociones de responsabilidad de la Auditoría Superior del Estado (ASEC), 19 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y cinco por entidades del Gobierno Federal.

Añadió que han sido substanciadas 100 procedimientos de responsabilidad administrativa y se aplicaron 46 sanciones en casos que acreditaron de manera fehaciente faltas administrativas.

Al mencionar las diferentes formas de investigación que efectúa la Sefirc en su labor preventiva, aseguró que “se busca ser firmes y actuar de manera profesional”, aun cuando esto “incomoda” a algunas entidades al momento de ser supervisadas, pero para ello “se cuenta —insistió— con personal muy capaz y muy profesional”.