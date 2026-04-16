Restablece Sefirc sitio del ICAI tras permanecer fuera de servicio

Fue el pasado miércoles cuando VANGUARDIA publicó en su medio digital que el acceso a la plataforma del ICAI se había fracturado, dejando sin archivos históricos el quehacer y la divulgación de la transparencia en el estado, por lo menos en los últimos 20 años.

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas reactivó el sitio del extinto Instituto Coahuilense de Acceso a la Información tras identificar que había dejado de funcionar.

Parte de la información que dejó de estar accesible tras la desaparición del sitio incluye evaluaciones del cumplimiento de la ley por parte de las instituciones en materia de transparencia, denuncias por faltas en este rubro e incluso detalles sobre recursos de revisión.

Además, la página del ICAI no solo resguarda informes sobre la transparencia —o la falta de esta— en los órganos de Coahuila, sino también archivos propios, como estados financieros, contratos y viáticos, entre otros.

Tras no haber funcionado en la red durante por lo menos el último mes, la Secretaría confirmó que no habían tenido reporte de que el funcionamiento de la plataforma no era efectivo.

En la revisión, identificaron que había una falla en el servidor y el mismo miércoles por la noche reactivaron el sitio para la consulta.