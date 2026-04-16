Restablece Sefirc sitio del ICAI tras permanecer fuera de servicio

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Coahuila
/ 16 abril 2026
    Restablece Sefirc sitio del ICAI tras permanecer fuera de servicio
    Entre los archivos disponibles en el portal se encuentran informes financieros, contratos y registros de viáticos del propio instituto. ESPECIAL

La falla en el portal fue causada por un problema en el servidor, el cual fue corregido tras una revisión técnica

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas reactivó el sitio del extinto Instituto Coahuilense de Acceso a la Información tras identificar que había dejado de funcionar.

Fue el pasado miércoles cuando VANGUARDIA publicó en su medio digital que el acceso a la plataforma del ICAI se había fracturado, dejando sin archivos históricos el quehacer y la divulgación de la transparencia en el estado, por lo menos en los últimos 20 años.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-de-vuelta-a-la-realidad-tras-vacaciones-que-hacer-si-sobregiraste-tu-tarjeta-de-credito-IC20113487

Parte de la información que dejó de estar accesible tras la desaparición del sitio incluye evaluaciones del cumplimiento de la ley por parte de las instituciones en materia de transparencia, denuncias por faltas en este rubro e incluso detalles sobre recursos de revisión.

Además, la página del ICAI no solo resguarda informes sobre la transparencia —o la falta de esta— en los órganos de Coahuila, sino también archivos propios, como estados financieros, contratos y viáticos, entre otros.

Tras no haber funcionado en la red durante por lo menos el último mes, la Secretaría confirmó que no habían tenido reporte de que el funcionamiento de la plataforma no era efectivo.

En la revisión, identificaron que había una falla en el servidor y el mismo miércoles por la noche reactivaron el sitio para la consulta.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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