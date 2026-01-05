En Coahuila refuerzan estrategia contra el consumo de cristal y mariguana en jóvenes

Ante la persistencia de adicciones como el cristal y la mariguana, el Gobierno de Coahuila reforzará este año las estrategias de prevención y salud mental dirigidas a la población adolescente y juvenil.

Iván Terashima Zamora, titular del Icojuve, identificó estas sustancias como las de mayor incidencia: "Hay grandes adicciones ahorita con el tema de la mariguana... el tema del cristal es algo que se menciona mucho".

El funcionario explicó que la detección del consumo de mariguana ocurre frecuentemente desde la etapa de preparatoria, lo que obliga a intensificar la presencia del instituto en el territorio.

"Vamos a estar visitando este año más territorio. Vamos a tener más cercanía en las colonias, que sabemos que es donde está la problemática", afirmó Terashima Zamora sobre el plan operativo.

La estrategia se apoya en el programa "Vive Libre Sin Drogas", trabajando en conjunto con el DIF Coahuila y la Secretaría de Salud para ofrecer alternativas culturales y deportivas.

"Lo más importante para nosotros es concientizar, ir a hablar con los jóvenes... que ellos sepan que cuentan con el apoyo que tienen del Gobierno del Estado", subrayó el titular del instituto.

Finalmente, destacó los avances en prevención de embarazos adolescentes, donde el estado pasó de los primeros lugares nacionales a ocupar la posición número 11, gracias a la atención integral.