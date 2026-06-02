Vecinos y academia abrirán foro sobre retos urbanos y ambientales de Saltillo

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo y el Departamento de Sociología de la División de Ciencias Socioeconómicas de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) realizarán el Foro Académico-Vecinal “Territorio y Ciudad”. El encuentro busca reunir a ciudadanía, investigadores y estudiantes para analizar problemáticas urbanas y ambientales que enfrenta la capital coahuilense. La actividad se llevará a cabo el próximo viernes 5 de junio, de 9:00 a 14:00 horas, en el auditorio de la División de Ciencias Socioeconómicas de la UAAAN. La entrada será gratuita, aunque el cupo será limitado.

De acuerdo con los organizadores, el objetivo es generar un diálogo entre la experiencia de quienes habitan la ciudad y el conocimiento académico. La intención es construir propuestas y una agenda común de trabajo en temas relacionados con territorio, vivienda, movilidad, agua, biodiversidad y desarrollo urbano. “Saltillo enfrenta desafíos urbanos y ambientales que ningún actor puede resolver en solitario”, señalaron en la convocatoria difundida para el encuentro. VOCES DEL TERRITORIO El programa contempla una conferencia ciudadana sobre problemáticas urbanas y la propuesta de incorporar el Derecho a la Ciudad en la Constitución de Coahuila. También incluirá exposiciones vecinales enfocadas en diagnósticos participativos de distintas colonias y sectores de Saltillo. Además, se desarrollará una vitrina de investigación con trabajos académicos vinculados al urbanismo y al medio ambiente. Posteriormente se realizará una mesa redonda para la construcción de acuerdos entre ciudadanía y academia.

Los organizadores señalaron que el foro busca que las decisiones sobre el futuro de la ciudad incorporen tanto evidencia científica como la experiencia cotidiana de quienes viven los efectos de los problemas urbanos. BUSCAN AGENDA COMÚN El encuentro concluirá con la definición de acuerdos y un conversatorio sobre el fracking en México, organizado por el Colegio de Economistas de Coahuila. Las personas interesadas en asistir o solicitar información pueden comunicarse al teléfono 844 221 3616.

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