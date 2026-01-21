‘No es un perfil cualquiera’... Sheinbaum justifica nombramiento de Francisco Garduño, ex titular del INM, en la SEP

La controversia surge por el antecedente de Garduño como titular del Instituto Nacional de Migración (INM) durante el incendio del centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua , ocurrido en marzo de 2023, tragedia que dejó un saldo de 40 personas fallecidas y que marcó uno de los episodios más graves en materia migratoria reciente.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió en defensa del nombramiento de Francisco Garduño Yáñez como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) , luego de que el anuncio generara críticas desde distintos sectores políticos y sociales.

Ante este contexto, Sheinbaum subrayó que el nombramiento no fue una decisión improvisada, sino el resultado de un análisis institucional, y reiteró que su administración evalúa perfiles con base en criterios técnicos, legales y administrativos.

“NO ES UN PERFIL CUALQUIERA”, AFIRMA LA PRESIDENTA

Durante su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria destacó que Francisco Garduño cuenta con el grado de Doctor en Derechos, lo que, dijo, respalda su trayectoria y preparación profesional para ocupar un cargo dentro de la SEP.

Sheinbaum enfatizó que Garduño atravesó un proceso legal derivado de los hechos de Ciudad Juárez y que actualmente ya no enfrenta ningún proceso jurídico, por lo que no existe impedimento legal para que desempeñe una función pública. “Él siguió un proceso y salió en libertad, ya no está bajo proceso de ningún tipo”, puntualizó.

Asimismo, reconoció que se trata de un nombramiento polémico, pero atribuyó parte de las críticas a una postura constante de la oposición. Aseguró que la decisión fue tomada tras revisar distintos perfiles y en coordinación con el titular de la SEP, Mario Delgado.

EL CARGO EN LA SEP Y SU IMPORTANCIA

El puesto de director general de Centros de Formación para el Trabajo tiene como objetivo fortalecer la capacitación laboral y técnica en el país, un área estratégica para la política educativa y de empleo del actual gobierno.

Sheinbaum sostuvo que la experiencia administrativa de Garduño fue considerada relevante para esta responsabilidad, al tratarse de una función que requiere coordinación institucional, diseño de programas y manejo de estructuras federales.

La presidenta reiteró que su gobierno no evade la discusión pública ni minimiza las críticas, pero defendió que las decisiones se toman con base en la legalidad y en el análisis de capacidades profesionales, no en presiones políticas o mediáticas.

¿QUIÉN ES FRANCISCO GARDUÑO YÁÑEZ?

Francisco Garduño Yáñez es abogado de formación y cuenta con estudios de doctorado en Derecho. A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos en la administración pública federal, destacando su paso por el Instituto Nacional de Migración.

Su gestión en el INM quedó marcada por el incendio en Ciudad Juárez, hecho que derivó en investigaciones judiciales y un amplio debate público sobre la política migratoria y las condiciones de los centros de detención.

Tras concluir su proceso legal, Garduño fue considerado para incorporarse a la SEP, decisión que, según el gobierno federal, se tomó tras evaluar su situación jurídica y su perfil profesional.

