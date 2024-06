En Monclova, mujer llama a policías para anexar a su esposo; al hombre le quiebran las costillas y ahora deberán pagarle

MONCLOVA, COAH.- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió una recomendación en contra de la Policía Municipal de Monclova por haber aplicado tortura en contra de un hombre cuya esposa solicitó auxilio para ingresarlo a un anexo.

El caso fue denunciado en mayo de 2022, cuando el hombre narró ante la CDHEC que días antes su esposa pidió auxilio a elementos de la Policía Municipal para que la ayudaran a trasladarlo a un anexo de la región, a donde sería ingresado por adicción al alcohol.

TE PUEDE INTERESAR: “No sabía qué tan fuerte era, hasta que fue mi última opción”: Mónica Esparza, sobreviviente de tortura de la Policía de Torreón

De acuerdo con la narración de la queja, los elementos de policía cometieron una serie de faltas a la hora de dar el auxilio, y debido a la falta de motivación de los actos, la CDHEC consideró que habían cometido violaciones a los derechos humanos.

Según el relato de la queja, los elementos de policía ingresaron al domicilio y sacaron al hombre sin tener alguna motivación en cuestiones de seguridad, como les corresponde a los elementos.

El quejoso dijo ante la CDHEC que después del allanamiento, los elementos lo golpearon, le fracturaron una costilla y lo trajeron dando vueltas por lo menos dos horas por diversas colonias de Monclova.

“Me faltaba el aire y no podía respirar. Me arrastraron en el patio, me dieron golpes en todo mi cuerpo con patadas y manos, yo ya estando esposado. Me suben a una camioneta de policía, me amarran de una orilla de la camioneta y me traen paseando por un periodo de más de dos horas. Quiero manifestar que tengo una fractura de costilla y en todo ese tiempo a ellos no les importó; frenaban, le daban recio a la camioneta, volvían a frenar, no les importaban los bordos”, dice el relato.

“Me trataron como si fuera un perro, ni una pastilla ni nada, y quiero manifestar que cuento con los elementos de prueba que acreditan lo que estoy diciendo, además de contar con un expediente clínico que acredita las lesiones causadas en mi tórax, con la fractura de costillas y esguince en el cuello, además de fotografías de los moretones en mi cuerpo. Anexo además un video donde se ve claramente cómo estos elementos de policía se excedieron en el uso de la fuerza, porque ya me tenían sometido y además me trajeron paseando”, expresa el agraviado.

Tras contrastar las versiones expuestas por la autoridad con los datos presentados por el agraviado, la CDHEC consideró que la Policía Municipal cometió violaciones a los derechos en calidad de detención arbitraria y tratos crueles, inhumanos y degradantes que atentan contra los derechos a la seguridad personal y la integridad.

En sus recomendaciones, la CDHEC solicitó a la Policía Municipal, además de garantías de no repetición y celeridad al caso presentado ante el Ministerio Público, un pago por daños causados al quejoso, en lo que respecta a los gastos hospitalarios generados, además de la multa que les cobraron por extraerlo de los separos municipales; sin embargo, en ese sentido, la CDHEC prefirió omitir la cantidad cuantificada.