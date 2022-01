En Saltillo venden, por redes sociales, pruebas COVID-19 rechazadas por Cofepris

Usuarios de redes sociales venden hasta en 600 pesos pruebas rápidas de COVID-19 no aprobadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y procedencia desconocida.

Aunque la dependencia federal alertó sobre la comercialización de al menos nueve marcas de pruebas rápidas para detectar coronavirus, los test que se ofertan y comercializan a través principalmente de Facebook no cumplen con los índices de calidad y sus resultados no son confiables.

Algunos de los usuarios que las ofertan con precios de entre 350 y hasta 600 pesos, no responden a los cuestionamientos sobre la procedencia o eficacia del producto, solo destacan la rapidez de su resultado y bajo precio.

Algunas de las pruebas que enlista la Cofepris como las no aprobadas son: Covistix (Antigen test for the detecction of SARS-CoV2 virus in nasal, elaborado por Sorrento Therapeutic; Realy novel coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen rapid test cassette (Swab), de Hanzhou Realy Tech Co., Ltd., entre otras.

Aunque hay la advertencia de sus dudosos resultados, son ofertadas en redes sociales por usuarios saltillenses que además ofrecen llevarlas a domicilio por un costo extra, aunque ninguna cuente con el registro oficial ante Cofepris.

La dependencia llamó a la población a no adquirir estos productos, ya que representan un riesgo para la salud, además pueden ser pruebas falsificadas o apócrifas.

“Sus resultados no son confiables, de tal forma que se pudieran dar falsos negativos y quienes tengan el virus SARS-CoV-2, sin saberlo, propagar la enfermedad entre sus familiares”, advierte la agencia sanitaria.

Por su parte, los mismos usuarios admiten que la duda siempre permanecerá de sí eran asintomáticos o no estaban enfermos.

Las autoridades sanitarias, por su parte, han recomendado que ante la presencia de síntomas, se asuman como positivos a COVID-19 y se aíslen sin la necesidad de hacerse una prueba para confirmar o descartar la presencia del SARS-CoV-2.