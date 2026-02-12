En su segundo informe al frente de la UAdeC, Pimentel presume calidad académica y cero observaciones federales

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 12 febrero 2026
    En su segundo informe al frente de la UAdeC, Pimentel presume calidad académica y cero observaciones federales
    Octavio Pimentel González presentó su segundo informe, en el que resaltó avances académicos y desafíos presupuestarios de la UAdeC. FOTO: SANDRA GÓMEZ

El rector de la UAdeC destacó la acreditación de 24 posgrados de calidad, el crecimiento en matrícula y el respaldo estatal ante la falta de recursos federales

TORREÓN, COAH.- En la presentación de su segundo informe de actividades, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel González, celebró que por primera vez la institución ofrece 24 programas de posgrado de calidad acreditados a nivel nacional por la Secretaría de Innovación y Tecnología. No obstante, reconoció que aún existen áreas por fortalecer y destacó el crecimiento responsable de la institución, pese a las dificultades presupuestarias.

Pimentel González enfatizó la importancia de una gestión eficiente y aseguró que cada peso invertido debe impactar en los indicadores de calidad.

TE PUEDE INTERESAR: AHMSA, Guadiana y la elección de 2017 vigilada por AMLO, los temas de Coahuila en el libro de Julio Scherer ‘Ni venganza ni perdón’

El rector de la máxima casa de estudios agradeció el apoyo del gobernador Manolo Jiménez para el pago de nóminas y pensionados, y subrayó la ausencia de recursos federales, a pesar de la firma del convenio tripartito. “Aquí tenemos un gobernador que sí entiende, que sí apoya y respeta las instituciones y sabe trabajar en equipo”, afirmó.

El rector hizo un llamado al Gobierno Federal para que atienda a la UAdeC, señalando que los estudiantes no deben ser afectados por decisiones externas.

Destacó que la universidad ha cumplido con sus obligaciones, como lo demuestra el hecho de que no ha recibido observaciones en las auditorías federales de este año. Además, insistió en la necesidad de equipamiento y certificación de laboratorios, más computadoras y espacios funcionales, en lugar de nuevos edificios.

Resaltó el esfuerzo conjunto de la comunidad universitaria y el crecimiento del 2.8 por ciento en la matrícula en la Coordinación Torreón, sin aumentar horas de clase y a pesar de la reducción presupuestaria.

Reconoció también la labor de los docentes, quienes han enfrentado el reto de atender grupos más numerosos, trabajando con dedicación y constancia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Informes

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Personajes


Octavio Pimentel Martínez

Organizaciones


UAdeC

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
4T: La caja de Pandora

4T: La caja de Pandora
true

Amenaza la nociva 4T a la minería
true

POLITICÓN: ¿Tendrá la CTM sello coahuilense? Tereso Medina es el favorito, pero no tiene segura la dirigencia nacional
El caso de agresión en Plaza Cocoa se resolvió mediante un acuerdo reparatorio que incluyó compensación económica y terapias psicológicas para los menores involucrados.

Concluye caso de Plaza Cocoa de Saltillo con acuerdo reparatorio; agresores recibirán terapia
El despliegue probablemente vendría de la costa este de Estados Unidos, y un portaaviones se está preparando para salir al mar en dos semanas.

Pentágono ordena a un segundo grupo de ataque de portaaviones prepararse para su despliegue en Oriente Medio
Además del formato por equipos, se jugará el FCG Western States Cup a 54 hoyos.

Saltillense Alberto Rodríguez, convocado al Tri de golf para torneo ante EU y Canadá
El secretario de Energía de EU, Chris Wright, llegó a Venezuela para impulsar una reforma más audaz de la industria energética, dejando claro que Estados Unidos podría usar su posición como gigante económico para lograr estos objetivos.

EU presiona a Venezuela para que haga más por estimular la inversión
Sonja Lyubomirsky ha sido una destacada investigadora en la ciencia de la felicidad durante décadas y durante el mismo tiempo, la gente le ha preguntado: ¿Cuál es el secreto?

¿Cuál es el secreto de la felicidad? Estos investigadores tienen una teoría