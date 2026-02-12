En su segundo informe al frente de la UAdeC, Pimentel presume calidad académica y cero observaciones federales
El rector de la UAdeC destacó la acreditación de 24 posgrados de calidad, el crecimiento en matrícula y el respaldo estatal ante la falta de recursos federales
TORREÓN, COAH.- En la presentación de su segundo informe de actividades, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel González, celebró que por primera vez la institución ofrece 24 programas de posgrado de calidad acreditados a nivel nacional por la Secretaría de Innovación y Tecnología. No obstante, reconoció que aún existen áreas por fortalecer y destacó el crecimiento responsable de la institución, pese a las dificultades presupuestarias.
Pimentel González enfatizó la importancia de una gestión eficiente y aseguró que cada peso invertido debe impactar en los indicadores de calidad.
El rector de la máxima casa de estudios agradeció el apoyo del gobernador Manolo Jiménez para el pago de nóminas y pensionados, y subrayó la ausencia de recursos federales, a pesar de la firma del convenio tripartito. “Aquí tenemos un gobernador que sí entiende, que sí apoya y respeta las instituciones y sabe trabajar en equipo”, afirmó.
El rector hizo un llamado al Gobierno Federal para que atienda a la UAdeC, señalando que los estudiantes no deben ser afectados por decisiones externas.
Destacó que la universidad ha cumplido con sus obligaciones, como lo demuestra el hecho de que no ha recibido observaciones en las auditorías federales de este año. Además, insistió en la necesidad de equipamiento y certificación de laboratorios, más computadoras y espacios funcionales, en lugar de nuevos edificios.
Resaltó el esfuerzo conjunto de la comunidad universitaria y el crecimiento del 2.8 por ciento en la matrícula en la Coordinación Torreón, sin aumentar horas de clase y a pesar de la reducción presupuestaria.
Reconoció también la labor de los docentes, quienes han enfrentado el reto de atender grupos más numerosos, trabajando con dedicación y constancia.