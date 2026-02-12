En su segundo informe al frente de la UAdeC, Pimentel presume calidad académica y cero observaciones federales

TORREÓN, COAH.- En la presentación de su segundo informe de actividades, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel González, celebró que por primera vez la institución ofrece 24 programas de posgrado de calidad acreditados a nivel nacional por la Secretaría de Innovación y Tecnología. No obstante, reconoció que aún existen áreas por fortalecer y destacó el crecimiento responsable de la institución, pese a las dificultades presupuestarias.

Pimentel González enfatizó la importancia de una gestión eficiente y aseguró que cada peso invertido debe impactar en los indicadores de calidad.

El rector de la máxima casa de estudios agradeció el apoyo del gobernador Manolo Jiménez para el pago de nóminas y pensionados, y subrayó la ausencia de recursos federales, a pesar de la firma del convenio tripartito. “Aquí tenemos un gobernador que sí entiende, que sí apoya y respeta las instituciones y sabe trabajar en equipo”, afirmó.