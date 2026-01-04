En vilo la soberanía energética: economista saltillense advierte riesgos financieros en plan eléctrico federal

4 enero 2026
    El economista Alejandro Dávila Flores advirtió sobre los riesgos financieros del plan eléctrico federal. FOTO: ESPECIAL
Lo impediría el contexto de restricciones fiscales y tensiones geopolíticas en ascenso, advirtió Alejandro Dávila, investigador emérito de CISE-UAdeC

El economista Alejandro Dávila Flores advirtió sobre el riesgo de que no se logren reunir los fondos de financiamiento necesarios para la pretendida ampliación de la capacidad de generación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y entidades privadas, en aras de una soberanía energética.

Lo anterior, a casi un año de que la Federación anunció su Plan Sectorial 2025-2030, a fin de elevar la generación de electricidad a 29 mil 074 megavatios (MW): 22 mil 674 por parte de la paraestatal y, los restantes 6 mil 400, por centrales de capitales privados, lo que requerirá una inversión en los proyectos públicos de 22 mil 377 millones de dólares.

Es probable que, en el actual contexto de “restricciones fiscales y tensiones geopolíticas en ascenso”, este nuevo marco normativo no sea suficiente atractivo para reunir los capitales públicos y privados necesarios para su ejecución, expuso el también académico de la Universidad Autónoma de Coahuila y autor del ensayo “México: Transición energética en vilo”, de la obra colectiva “México: ¿la gran transformación?”.

La LIE de 2014 fue abrogada el 18 de marzo de 2025 tras la publicación de la nueva Ley del Sector Eléctrico (LSE), con lo que se sustituyó el modelo anterior para consolidar a la CFE como empresa pública del Estado con al menos el 54 por ciento del promedio de la energía inyectada a la red en un año calendario.

También dispone la prevalencia del Estado en el sector eléctrico, limitando la regla de despacho de electricidad de las centrales de generación en orden ascendente de costos, a restricciones de confiabilidad y seguridad, explicó el investigador emérito del Centro de Investigaciones Socioeconómicas (CISE) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

El nuevo triunfo de Morena en las elecciones de 2024 y la sobrerrepresentación que alcanzó en ambas cámaras legislativas, allanó el camino para la reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28, publicada en el DOF el 31 de octubre del 2024, observó.

Fue así como, el 5 de febrero de 2025, la presidenta Sheinbaum envió un paquete de 11 iniciativas de ley a la Cámara de Senadores, dentro del cual figura la propuesta de la nueva Ley del Sector Eléctrico.

Bajo este marco normativo, el Gobierno Federal anunció el 15 de febrero de 2025 su plan sectorial para el periodo 2025-2030, recapituló.

En las inversiones de la CFE predominan los proyectos de generación en centrales de gas de ciclo combinado, así como en plantas operando con energías renovables, mientras que en la inversión privada destacan las centrales eólicas y fotovoltaicas.

Pero, hoy día, “la pregunta es si, en el contexto de restricciones fiscales y tensiones geopolíticas en ascenso, este nuevo marco normativo será suficientemente atractivo para reunir los capitales públicos y privados necesarios para su ejecución”, cuestionó el analista.

La nueva Ley del Sector Eléctrico consolida a la CFE como eje del sistema energético nacional. FOTO: ESPECIAL

‘BUENAS NOTICIAS’ EN MATERIA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Dávila Flores celebró “dos buenas noticias” con las que se cerró 2025, la primera de las cuales se refiere a que el Gobierno Federal anunció la aprobación de 20 proyectos de generación eléctrica con energías renovables.

Lo anterior, bajo un esquema de contratos mixtos con la iniciativa privada, con una inversión aproximada de 4 mil 752 millones de dólares, para sumar 3 mil 320 MW de capacidad instalada al sistema eléctrico nacional.

Adicionalmente, se dieron a conocer tres proyectos de generación eléctrica con energías renovables en el estado de Coahuila, uno en la zona industrial de Derramadero, y dos más en el norte del Estado.

“La descarbonización del sector eléctrico mexicano se reanuda y con ello se generan condiciones para avanzar en la transición energética del País. ¡Eureka!”, expresó el también exrector de la UAdeC.

